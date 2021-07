Nahir Galarza está detenida cumpliendo una pena de cadena perpetua por el asesinato del por entonces su novio Fernando Pastorizzo en 2017 en Gualeguaychú.

Tras varias idas y vueltas, la joven volvió a enamorarse y fue su nueva pareja quien blanqueó el romance en las redes sociales. Se trata de Matías Caudana, quien ya estuvo preso y es hijo de un carpo narco entrerriano que está tras las rejas por distribución y comercialización de drogas, al igual que su madre, quien cumple pena por la misma causa y comparte pabellón con Galarza, en la Unidad N°6 de Paraná.

Matías la conoció cuando visitó a su abuela en la cárcel en diciembre de 2018. Él ya había cumplido dos años privado de su libertad por robo y a días que Nahir alcanzara su primer año presa por el crimen de Pastorizzo, él fue absuelto tras pasar dos años entre rejas por haber sido acusado de ser colaborador de su padre, cabecilla de la banda narco.

El chico cumplió prisión preventiva domiciliaria tras ser detenido en cercanías de la Parroquia Luján, en Paraná, por tenencia de estupefacientes y vinculado al delito de narcomenudeo.

Nahir Galarza, entre la negación del romance y el "nunca me enamoré"

Caudana siempre manifestó que no le interesaba los motivos por los cuales Nahir Galarza estaba presa y aseguró que el flechazo fue de las dos partes e inclusive se habló de cuantro encuentros entre ellos.

"Nunca me enamoré, pero supongo que en algún momento va a pasar. No lo pensé, pero creo que no tendría problemas en enamorarme", dijo entonces.

Casi 12 meses después, un medio publicó que estaba embarazada y varios se especularon que podía ser de Caudana, pero fue la misma Nahir la que negó la situación e inclusive aseguró que estaba soltera y que eso era cosa del pasado. "Él no es la única persona con la que me vi. Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después no me vi más", afirmó.

En septiembre de 2020, la situación procesal de Caudana dio un drástico vuelco. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de primera instancia que lo había beneficiado y, finalmente, lo condenó como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes. El joven se reencontró con la cárcel y con Nahir.

Nada se sabía de él hasta el momento en que hizo la publicación en la blanqueó nuevamente la historia de amor.

Así Matías Caudana blanqueó la relación con Nahir Galarza

Matías Caudana utilizó su cuenta personal en la red social Facebook, para expresar sus sentimientos hacia Nahir, pero la publicación tuvo tanta repercusión a nivel mediático, que la tuvo que ocultar y borrar.

El posteo de Matías Caudana en Facebook.

"Te amo mi amor, sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días", afirmó Matías.

"Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte porque yo que te conozco se la clase de persona que sos te amo mucho Nahir Galarza Kro", agregó.