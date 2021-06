Después de algo más de un año sin respuestas en el crimen de la joven Pilar Riesco (21), los familiares de la víctima manifestaron su desazón por la falta de respuesta en el caso, ante el pedido de captura elevado por Interpol.

Además, fuentes policiales confirmaron que hay una recompensa para hallar a Patricio Reynoso (32) de 1,5 millón de pesos para quien pueda aportar datos a la causa y dar con el paradero del fugado.

En tanto, Adriana (madre) y Federico (hermano), familiares xde la víctima hablaron con Crónica HD sobre la situación que están travesando: "es una impotencia y angustia la verdad, la justicia tiene la culpa de todo esto, está más que probado que la justicia no hizo lo que tiene que hacer. Nunca en el expediente de mi hija, porque las huellas eran contundentes pero ellos no la miraon, porque no leyeron el expediente y lo dejaron libre, porque según la Cámara no había méritos suficientes, y me pregunto que entienden por méritos suficientes, que teniendo una autopsia que tenía golpes, estaba ahorcada, no son mérisot suficientes".

La mujer agregó que "además tenían todo lo de criminalística donde decía que mi hija no había tocado el balcón, cuabdo las versiones de Reynoso y Barcelona, que es la testigo amiga de él de hace más de 10 años, decía que mi hija se había agarrado de la baranda del balcón y que había hecho un cierto movimiento, que nunca hizo y no hay ninguna huella de ella, decía que ella había agarrado un cuchillo y se había cortado, y no había huella dactilar de ella en el cuchillo, lo que sí hay es el ADN de él bajos las uñas de mi hija, por lo que se quiso defender, además del bolso que estaba en la puerta del departamento y la policía encontró y fue muy clara en todo lo que encontró".

Sobre el sujeto fugado, la madre de la víctima sostuvo que "siempre fue un desastre y la quise alehar varias veces de él, nunca fue una persona de bien, a parte de ser drogadicto, la obligaba a consumir droga. La familia de él tenía una sociedad en la que tenían una cadena de heladerías, era encargado de una de ellas, y lo que pido es que esa gente se abstenga de nombrar a mi hija".

En tanto, su hermano dijo que "mi hermana en los últimos meses estaba trabajando en el Banco Galicia en una sucursal donde yo trabajo, estaba con colegas mñios y se encontraba bien, había superado una etapa difìcil de sus vida, que es el consumo, y esta persona inlfuenciaba en las decisiones que mi hermana tomaba, le hizo muy mal y no lo pudimos evitar a tiempo. Es difícil llevar esto, este dolor es terrible y ya hace un año que no está, y la justicia no hizo nada".

¿Qué pasó en el departamento?

El episodio investigado ocurrió cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020, cuando Pilar Lucía Riesco (21) cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso de la calle Alagón 305, en el barrio de Nueva Pompeya.

Según la pesquisa, Patricio Leonel Reynoso (32) había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven.

El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería, que incluso en un momento le arrojó un portarretrato con una foto de ellos y que luego fue al balcón y se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones.