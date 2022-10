Sabrina Basile es hija del ex entrenador de la Selección Argentina Alfio “Coco” Basile. Este jueves, por la tarde, fue detenida en el marco de la causa del grupo Revolución Federal, que impulsaba acciones violentas contra dirigentes políticos, e incluso sugería la posibilidad de un atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además de ella, la Justicia dispuso de la detención de otras tres personas: Jonathan Ezequiel Morel, líder de la organización; Gastón Guerra y Leonardo Sosa. Todos están implicados en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación, informaron fuentes de la investigación.

Quién es Sabrina, la hija del “Coco” Basile, detenida este jueves

Sabrina se presenta en sus redes sociales —Facebook y Twitter— como “activista y psicoanalista”. En ellas suele cuestionar a la administración actual del Gobierno nacional y convocar a diferentes movilizaciones en las que ella participa.

Vale mencionar que ya había tomado estado público el año pasado, tras la muerte de su madre, Nilda Chiangaglini, porque había acusado al Gobierno de ser responsable del fallecimiento por la dificultad para conseguir una medicación.

Según consignó en las redes, su madre murió el 15 de julio de 2021 por tener una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), y no por Covid. “Tengo el acta de defunción. No tienen salida. Pero quieren aterrorizar a la población con una enfermedad que no es mortal y el 99% que la contrae se recupera. Les gusta el drama y la mentira, pero justo se toparon conmigo”, había indicado.

“Murió por EPOC porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país”, agregó.

Ya este año, se sumó a los grupos políticos que estaban en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández, y comenzó a mostrarse aún más activa. “Gente, tenemos que sacar a esta escoria de la Casa Rosada”, había señalado en su cuenta de Facebook.

“Limpiemos la casa, nuestra casa. Si no hacemos la Revolución somos Cuba en 15 días, pérdida de libertades, de derechos, corrupción, plandemia, falta de servicios, de laburo, escasez de alimentos, más pobreza, más indignidad”, recalcó.

Y agregó: “Propongo el 20 de junio en Plaza de Mayo, a partir de las 15, y convoco a todos los argentinos y a los que vivan en esta maravillosa tierra. Sin distinción de ningún tipo política, ideológica, religiosa, educativa. Solo amor por la libertad, por la patria por todos nosotros que nos merecemos algo mejor. Amor propio gente. No se puede vivir más así. Sentí el latido de tu corazón. Comentarios que resten los elimino. No te gusta, seguí de largo”.