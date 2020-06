La periodista Melisa Zurita (40) vivió las horas más aterradoras de su vida en la noche del sábado, cuando la ex mujer de su esposo ingresó a su casa en la localidad bonaerense de Ituzaingó y amenazó con acuchillarla delante de su hijita de 3 años. La agresora es Geraldine Martínez (37), quien fue denunciada al menos en cinco oportunidades por la conductora y permanece detenida desde el momento del hecho.

Martínez fue aprehendida por los efectivos e indagada por el fiscal Roberto Tavolaro, de la UFI N°1 de Ituzaingó, que la imputó por los delitos de tentativa de homicidio simple agravada en dos ocasiones, robo agravado por el uso de arma y hurto agravado y pidió su detención al juez Jorge Rodríguez del Juzgado de Garantías N°5, que hizo lugar al pedido.

En su declaración, la agresora reconoció haberse dirigido sola hasta la casa de Zurita y que llevaba una trincheta. "Estaba en un brote psicótico porque tomé pastillas y alcohol, y por el estrés de la cuarentena", justificó la imputada, según trascendió en las últimas horas.

La acusada es la hija de un ex comisario de la Policía Federal que fue investigado por una presunta vinculación a agencias de juego clandestino y vive con sus padres en el edificio Chateau de Puerto Madero.

Geraldine Martínez, la agresora.

De acuerdo al relato de la víctima, Martínez ingresó a la casa donde había convivido junto a su ex pareja y CEO de la firma Orbital, Gustavo Holstein, y sus dos hijos, de 8 y 12 años, en el barrio privado de Casco Leloir, en dicha localidad de la zona oeste del conurbano.

Tras su separación, en 2012, Holstein volvió a formar pareja con la periodista de Canal 26 y tuvieron una hija que estaba junto a su mamá este sábado cuando se produjo el ataque en esa misma casa.

A principios de este año, revelaron las fuentes judiciales, Martínez se había presentado ante la Justica para denunciar a Holstein como responsable de una presunta violación a uno de sus hijos. A causa de esa denuncia, el empresario asegura que no puede ver a los chicos desde hace meses, por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°81 de Capital Federal, a cargo de la jueza Samanta Biscardi.

El análisis de las cámaras de vigilancia del barrio mostraron que Martínez no actuó sola, otros dos hombres la ayudaron a ingresar a la vivienda y amenazar de muerte a la periodista, quien estaba sola con su hija porque Holstein había salido a trabajar.

Zurita contó que la acusada "se metió enseguida" en su vivienda porque "sabe cómo ingresar". "Apareció con un buzo con capucha y lleno de sangre, tenía una navaja y un cuchillo, me mostró el cuchillo y empezamos a forcejear, y me dijo 'te voy a matar adelante de tu hija para que vea cómo te mato y después la voy a matar a ella'", explicó entre lágrimas.

Luego, según Zurita, a la mujer se le cayeron unas llaves y, cuando se agachó para agarrarlas, ella se subió a la cama, abrió un ventanal de la habitación, saltó con su hija en brazos y comenzó a correr por el predio pidiendo auxilio.

La conductora dijo que Martínez parecía "borracha o drogada" y que el personal policial encontró una botella de una bebida alcohólica justo en la zona por donde habría cortado el alambrado para ingresar a la vivienda. "Cuando estaba saliendo vi a dos hombres que estaban ahí, y que me gritaban 'hija de puta, te vamos a agarrar', y que para mí se escaparon por el cerco cuando vieron la situación", recordó.

Melisa Zurita logró escapar con su hija y pedir auxilio.

La víctima indicó que no pudo reconocer las dos personas que acompañaban a la agresora y que cree que se escaparon por el alambrado perimetral que da a una calle de tierra con salida al Acceso Oeste. Martínez, en tanto, se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar tras el llamado de los vecinos.

"Martínez se quiso retirar del barrio diciéndoles a los de seguridad que era yo y que llevaba a mi hija. Por suerte no le creyeron y no la dejaron salir", sostuvo. "Me mandaba mensajes, llamadas, hasta llamó al canal donde trabajo diciendo que yo abusaba de menores. Me ha seguido con el auto pero nunca hizo algo como lo de ayer (este sábado)", indicó.