En la localidad mendocina de Junín, un hombre que había sido denunciado por violencia de género, se accidentó de la peor manera cuando intentaba escalar la pared de la casa de su ex pareja, violando la perimetral que se la había impuesto. Al saltar el paredón, se resvaló y la reja le atravesó su pie terminando con el escenario más sangriento de todos.



El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 4 de la madrugada. Según fuentes policiales, debido a las denuncias de la mujer por violencia de género, el hombre tiene restricción de acercamiento al domicilio.

El hierro ingresó por su empeine (Gentileza: El Sol)

Pero la perimetral no paró al violento y, en esas horas de la noche, el sujeto decidió escalar la pared de la casa de su ex. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba: en el intento de ingresar al domicilio, se enganchó el pie con la punta en forma de "lanza" de la reja provocándole una grave herida en el empeine.



El hombre quedó colgando a unos 80 cm del piso, sin poder zafar, y perdiendo sangre, hasta que finalmente fue socorrido por la policía y el personal médico que acudió cuando el barrio comenzó a despertarse por los gritos de auxilio.

Quedó a 80 cm del piso y gritando por auxilio (Gentileza: El Sol)

Como el pie quedó totalmente sujeto a la reja, ya que el hierro entró por el empeine y salió por la planta, tuvieron que utilizar herramientas para cortar la reja y subirlo a la ambulancia de esa manera.

El hombre fue derivado al hospital regional por la gravedad de la herida y quedó internado con guardia policial, por violar la restricción de acercamiento.