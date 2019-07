La muerte de Dieguito, el nene de 12 años que desapareció camino a la escuela y su cuerpo apareció totalmente desnudo en un descampado en la ciudad de Recreo, conmocionó a la provincia de Santa Fe y a todo el país. Ahora, los forenses revelaron nuevos escalofriantes detalles del crimen.

El jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santa Fe, Pascual Pimpinela, sostuvo que el caso le "llama la atención" porque las heridas recibidas por Diego Román son "poco frecuentes" . Además, dijo que son similares a los ataques que realiza el cartel de México en sus víctimas.

“Sobre la cantidad de lesiones que tenía aseguró eran muy difíciles de determinar. Había mutilaciones, su pene fue amputado. Es raro en una persona de 12 años ver este tipo de lesiones”, indicó.

“Creo que no hay lugar de la superficie del cuerpo que no tuviera lesiones”, apuntó en diálogo con Radio LT10 y añadió: "Tengo más de 20 años en el poder judicial con muchísimas autopsias y no tenemos un caso de este tipo. Es un hecho aberrante"

El profesional indicó que el cuerpo del nene presentaba mutilaciones, pérdida de tejidos, lesiones provocadas por elementos con filo o borde, no contundentes. También tenía heridas superficiales que indican un flagelo y tortura del menor antes de que muriera.

Asimismo, afirmó que por las caraterísticas que presentaba la sangre, la mutilación en la zona genital también se habría producido mientras el nene estaba con vida. “Nosotros tomamos muestras de las heridas y Anatomía Patológica determinará si fueron producidas en vida o posmorten”, explicó.

Las lesiones muestran un claro ensañamiento contra el menor: "Este tipo de cadáveres suelen verse en caso de drogas pero con adultos”.

Además, Pimpinela indicó que a uno de los miembros les faltaba tejido “difícilmente un animal arranque esos tejidos” no había marcas de dientes por lo que se sospecha de un posible intento de descuartizamiento.

Por último, recalcó “nunca me había tocado ver algo así” y que no se descartan hipótesis sobre lo ocurrido, pero dejó en claro que por las lesiones hubo un ensañamiento e intención de provocarle sufrimiento al nene.