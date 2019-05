El abogado Gustavo Rivas, declarado "ciudadano ilustre" en Gualeguaychú, dijo que "nunca entró a mi casa ni nunca lo ví" sobre el menor de edad cuya denuncia concluyó este miércoles en la condena a 8 años de prisión "por corrupción y promoción de la prostitución" en su contra, y aseguró que la decisión judicial "no consiguió doblegarme anímicamente".



"En el caso (al que refiere) la condena nunca en mi vida entró a mi casa, nunca lo vi y él nunca me había visto a mi", dijo Rivas a medios de prensa a la salida del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú tras escuchar la sentencia.



El hombre de 73 años, que fue absuelto en relación a otras once denuncias, aseguró con respecto al proceso judicial que "no consiguieron doblegarme animicamente en ningún momento y sigo siendo el mismo". "Me voy a seguir trabajando en una apelación de un caso civil y a disfrutar de mi libertad", agregó.



Los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi resolvieron durante esta jornada la pena de 8 años de prisión en un fallo unánime que determinó que Rivas fue autor de "actos sexuales orales y de penetración por un extenso lapso de tiempo, iniciados entre los 12 y 13 años del menor".



Además, consideraron que el letrado "convirtió a esos niños en sus fetiches, en sus objetos de placer para alcanzar su propia satisfacción sexual".



Los jueces decidieron "no hacer lugar a la prisión domiciliaria" y determinaron "la libertad del imputado durante el trámite procesal".