Los vecinos de la localidad de Los Hornos, La Plata, no salen de su asombro luego de enterarse de que se robaron un food truck. Hasta el momento nadie sabe cómo hicieron para llevarlo. Lo cierto es que el dueño ofrece una importante recompensa de $800.000 para recuperarlo ya que consiste en su herramiento de trabajo, aunque de momento no hay pruebas sobre su paradero.

Todo ocurrió durante horas de la noche. El propietario dejó el vehículo de comidas estacionado en la intersección de 66 y 139. Al tratarse de una zona transitada, no creyó que fuera posible que alguien pudiera robárselo. Sin embargo, se equivocó y su instinto le jugó una mala.

“Fui a comer y cuando volví ya no estaba. Pensé que me podía haber hecho una joda un amigo pero no, y fui a hacer la denuncia”, relató Esteban Daniel Pérez, dueño del vehículo, según consignó el medio local 0221.com.ar.



Es que al regresar, el fod truck no estaba más. Se presume que un grupo de delincuentes, cuya cantidad aún no esta identificada, se apoderó del camión y se lo llevó.

No está claro cómo hicieron para llevarse el vehículo: si lo engancharon a otro rodado o si lo arrastraron, pero lo cierto es que la víctima descubrió lo ocurrido horas después, cuando fue hasta el lugar y comprobó que no estaba.

En ese contexto, el propietario del food truck ofrece una importante recompensa para quien pueda darle datos precisos sobre la ubicación del camión.

“Fue robado ayer (por el domingo) a la noche en 139 y 66, de Los Hornos. Le doy $800.000 para el que me diga dónde está”, dice la publicación de la víctima del robo cuyo Facebook es Esteban Daniel Pérez.

Los vecinos de la zona se mostraron indignados por el robo, no solo por su espectacularidad sino por la zona en la que fue cometido: “En ese lugar hay un montón de cámaras”, dijo uno de ellos, mientras que otro agregó: “¿A diez cuadras de la comisaría? Medio liberado está el barrio, hacen lo que quieren en Los Hornos”.

El food truck es negro con bordes metalizados, de acero inoxidable. El mismo mide seis metros de largo, tiene un baño, una pieza, una parrilla doble y una plancha doble, dos freidoras, heladera, dos pancheras, un equipo de frío.