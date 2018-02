Por María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

"Los cargamentos a Europa son como mínimo de 200 kilos para que justifique el riesgo. La cantidad no es lo llamativo, sino que haya estado en la embajada y que se usaran valijas diplomáticas”, dijo a Crónica el abogado y economista que se especializó en narcotráfico internacional, sobre la organización que cayó tras intentar traficar 389 kilos de cocaína a Rusia desde la embajada de ese país en la Argentina.

En un trabajo conjunto entre la embajada rusa, el Ministerio de Seguridad y la Justicia local se detuvo a 5 personas y se secuestró el cargamento (que previamente se había reemplazado por harina y de había colocado un GPS para seguirla hasta su destino). Entre los detenidos hay un policía de la ciudad nacido en Rusia pero nacionalizado argentino.

“En julio de 2016 ese cargamento se pagó 2 millones de dólares, se puso el monto y por eso la cantidad de kilos es 389, corresponde a la cantidad de dinero que habían puesto. Era de una pureza del 85%”, continuó el especialista. “Hoy sale 6.500 dólares el kilo para exportar. Acá importamos pasta base y luego exportamos la cocaína. Un kilo de cocaína de alta pureza necesita al menos un 45% de pasta base, este tenía un 48% de pasta base, excelente calidad para el mercado”, sostuvo, y explicó el sistema de organización de los narcotraficantes.

“Coronación llaman llegar a destino, que prueben la droga y que se salga con vida. La vida vale mucho menos que el cargamento. Se dice así cuando salen vivos y con el dinero. Está ‘el arquitecto’, que es quien plantea cómo se va hacer, y también está quien junta el dinero como si fuera un fideicomiso. Mucha gente vive de la droga sin tocar ni un gramo de cocaína. En el mundo de los narcotraficantes se dice ‘diario o bala’, es la única forma de que no lleven el dinero, o porque salió en el diario que lo detuvieron o porque lo mataron”.

“Ese kilo de cocaína, a 6.500 dólares acá, en Europa son 248.000 dólares”, sostuvo el doctor D’Alessio. En cuanto a lo que sucedió, dijo: “Esta no era una banda grande y todo les salió mal”.

Pero ¿para quién era la droga?. “ Rusia no consume cocaína, es heroína la droga que usan. No creo que fuera para el Mundial porque se compró en junio de 2016. Puede ser para el poco consumo interno que hay allá o lo que llamamos la vuelta ilógica. La coronación sale un 30% más pero se bajan los niveles de riesgo al pasar por rutas no habituales, y este podría ser el caso”, consideró, y agregó que el valor tiene que ver también con la situación policial, judicial y la capacidad de lavado de dinero. “Si la corrupción policial y judicial es baja como en Dinamarca, el precio se dispara, porque son mayores los riesgos que se corren”, finalizó el especialista.