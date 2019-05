El abogado que representa a los familiares de dos de las víctimas de la persecución y choque de San Miguel del Monte consideró este lunes que es "se está probando el encubrimiento" de la policía y calificó la situación como "muy grave".

"Lo que se está destapando sobre la asociación entre el personal policial, la intendencia de la localidad y otros funcionarios es muy grave", afirmó al canal C5N Lucas Richmond, quien representa a los padres de Camila López (13) y Danilo Sansone (13).

El letrado cuestionó el proceder en los primeros momentos de la pesquisa, ya que "si supuestamente la intendenta (de San Miguel del Monte) Sandra Mayol le dijo al ministro de Seguridad (Cristian) Ritondo que los vecinos habían escuchado disparos, ¿por qué se permitió que la misma Policía siguiera investigando el hecho, dándole horas de impunidad?".

"Este es un expediente que desde el primer minuto lo impulsó el pueblo, si no se hubiese levantado e investigado, si no hubiese tenido la valentía, posiblemente este caso se tapaba y quedaba en la nada, terminaba en la impunidad como tantos otros", agregó Richmond.

En ese sentido, remarcó que los habitantes de Monte "les decían 'milicos' a los policías y les tenían mucho miedo", y puso en duda el índice delictivo de la localidad, que en 2017 registró 215 denuncias.

"Varios de esos casos son delitos menores, pero ¿realmente no pasaba nada, o lo que sucedía se tapaba?", se preguntó, y siguió: "No hay que ser inocentes, con la impunidad con la que se intentó manejar la Policía, de querer pasar esto por un simple accidente de tránsito, ¿era la primera vez que lo hacían?".

Además, contó que las imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad en las que se ve al patrullero persiguiendo el auto donde viajaban los jóvenes "las aportó un empleado que filmó la pantalla con su celular y las difundió, por lo que fue citado por Recursos Humanos horas después".

"En principio lo querían suspender, después dijeron que lo querían contener, y cuando salió todo a la luz lo reincorporaron", añadió.

En tanto, el letrado hizo referencia al dato que dio a conocer el tío del conductor del Fiat Spazio, Carlos Aníbal Suárez (22), quien la semana pasada aseguró que su sobrino "estaba marcado" por la Policía, que había querido cobrarle una coima ya que no había terminado de pagar su vehículo.

"Le cobraron una coima de cuatro mil pesos veinte días antes de lo sucedido porque no tenía la transferencia de su auto, pero no por eso le iban a disparar a un chico que no tiene elementos ni la estructura para llevar a cabo una denuncia", dijo.

En ese sentido, señaló que "no cierra la complicidad de catorce policías y ahora de un funcionario policial sólo porque estos chicos evadieron un control de tránsito por una coima, yo creo que acá hay algo muchísimo más grave y espero que lo podamos probar", dijo.

"Hoy quiero que me digan dónde está el expediente, si en La Plata o en la fiscalía, y que en carácter de particulares damnificados nos dejen hacer copia de todo lo actuado hasta el momento, para ser yo quien anoticie a las familias de los pasos procesales", finalizó.