Solís Calle está desaparecida desde el martes pasado.

La pareja de Gissella Solís Calle, la odontóloga de 47 años que está desaparecida desde hace seis días, se suicidó de un disparo en la cabeza en una habitación de hotel de la capital bonaerense cuando la policía estaba a punto de ingresar al mismo.



El hombre, identificado como Abel Casimiro Campos, de 55 años, se efectuó un disparo en la cabeza la madrugada de este lunes y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona pero falleció a las pocas horas de haber ingresado.



Personal de la DDI La Plata había ubicado a Casimiro Campos en un hotel residencial ubicado cerca de la Catedral de la capital bonaerense. Cuando se apersonaron en el lugar y estaban a punto de ingresar en la habitación, el sujeto se quitó la vida.



