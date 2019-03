MAS de 200 escraches en fbk Instagram falsos, viles humillaciones, sumado a su familia ausentes negadora. MICAELA BUSSO hace más de 10 meses me extorsiona diciendo si no vuelvo con ella seguirá escrachandome, deje de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida pic.twitter.com/DRWgtJx1EY