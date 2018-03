Patricia Bullrich aclaró que "Es un tema que tiene que analizar la justicia, creemos que cuando hay gendarmes que violan la confianza, no avisan diciendo que no le habían dado importancia y dando una versión que nos pareció que no corresponde no haber avisado".

El hecho pasó el domingo cuando Gonzalo Nahuel Sala, de 19 años, circulaba con su moto por la calle Saladillo, en Lomas de Zamora. Un grupo de agentes que hacía un control vehicular en la zona le hicieron señas para que se detuviera, pero el joven huyó y fue perseguido varias cuadras y baleado por la espalda.

El joven, que resultó a la altura de la cintura, fue operado y se encuentra internado con pronóstico reservado. Sus familiares negaron que portara un arma.

Los investigadores secuestraron las imágenes de las cámaras de seguridad municipales, donde se ve la persecución de los gendarmes al motociclista y ahora son analizadas por la Justicia para tratar de determinar la responsabilidad de quienes dispararon.

El caso está en manos del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una causa por "tentativa de homicidio".