El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió hoy que la Justicia actúe con "rigor y celeridad" en la causa por el crimen del policía Diego Rosales, al asistir hoy la velatorio del efectivo que fue asesinado ayer de un tiro tras intervenir en un operativo para desactivar una fiesta clandestina en Mar del Plata.



Berni dijo que cree que existió un "nexo de causalidad" entre el crimen del policía y la fiesta clandestina, y pidió que tanto la justicia ordinaria como la federal -que interviene por la violaciones de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus- trabajen para esclarecer lo ocurrido.

"Venimos a dar reconocimiento al oficial Rosales, despedimos a un camarada que entregó la vida en cumplimiento del deber y pasa a engrosar la lista de hombres y mujeres que entregaron su vida para el fortalecimiento de una Nación", sostuvo el ministro tras la partida del cortejo fúnebre con una guardia de honor de la policía bonaerense y el escuadrón de motociclistas hacia el cementerio local.

"Cuando despedimos a un camarada tenemos que rever muchas situaciones, entender la importancia que tiene la función policial y que un efectivo está dispuesto, como en este caso, a entregar su vida para sostener el cumplimiento de los deberes de nuestros ciudadanos", dijo.



Berni detalló que el policía "acudió al llamado porque los vecinos habían visto salir gente de una casa donde se estaba realizando una fiesta clandestina. En cumplimiento de ese llamado, cuando llegaron al lugar, vieron que un taxista estaba siendo rodeado por un grupo de personas y que le estaban tirando piedras".

"Cuando estos jóvenes vieron la llegada de la policía comenzaron a correr y los efectivos comenzaron a seguirlo. Los efectivos vieron que estos jóvenes que escapaban ingresaron a una vivienda y el policía, en uso de sus funciones policiales y ante la persecución de un delito de flagrancia, ingresa al domicilio y después sucede lo que todos sabemos", relató.



"A partir de ahí, queda detenida una persona mayor que efectúo el disparo, que tiene múltiples antecedentes, entre ellos, por privación ilegitima de la libertad. Es una persona con muchos antecedentes que tenía en su poder un arma que no tenía registrada y que estaba además en una situación en la que la justicia tiene mucho que investigar", sostuvo.