El martes a la noche, el efectivo policial Cristian Maximiliano Bruno, de 30 años, fue salvajemente asesinado por dos ladrones que intentaron sustraerle la moto en la cual circulaba, en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.



"Le dispararon y se escaparon. Él tenía todo, el celular, su plata...", señaló Daniela, pareja de Cristian desde los 15 años. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que los malvivientes huyeron con el arma reglamentaria de la víctima.



Al momento de la agresión, Daniela contó que se encontraba en su hogar con sus hijos y una amiga, y que su pareja había salido a comprar comida: "Yo estaba en casa, escuché unos disparos y una moto, entonces le dije a mi amiga que lo llame. Pero cuando bajé y salí, me enteré de todo, que era él". Y agregó: "Siempre me decía: 'saludame porque no sé si vuelvo', pero nunca pensé que me iba a pasar a mí".



Escuchá el estremecedor testimonio

Si bien los marginales se dieron a la fuga, en horas de la mañana, lograron detener a uno de los supuestos agresores. El detenido es un adolescente de 15 años que había salido de un instituto de menores a fin de 2018. La Policía todavía busca al cómplice, quien sería mayor de edad.