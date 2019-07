Una ex funcionaria municipal de Paraná declaró como testigo este martes en una causa iniciada por una denuncia de Nahir Galarza donde denuncia abuso sexual sufrido dentro de un penal y en la que la joven acusó a una ex policía.



Griselda Bordeira, quien en algún momento permaneció alojada en el mismo pabellón que la joven de 20 años condenada por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo, se presentó a declarar en la causa en calidad de testigo.



Tras la declaración en los tribunales entrerrianos, el abogado de la ex funcionaria presa por una causa de narcotráfico contó: "Dio detalles de la convivencia en el penal entre las personas involucradas en este proceso, y negó la comisión de delito que se está investigando, que es el de abuso sexual simple sin acceso carnal".

Griselda Bordeira compartía pabellón con Nahir y se presentó en calidad de testigo.

En diálogo con el Elonce TV, el abogado Boris Cohen indicó que "no hay material probatorio" para que la causa sea elevada a juicio.



Sobre la relación con Nahir, el defensor de Bordeira comentó que "al principio fue buena, pero se fue deteriorando a medida que trascurría el tiempo puesto que Griselda radicó una denuncia contra Galarza por el delito de amenazas de muerte".

Nahir Galarza había revelado al portal Ahora hace unos meses el presunto abuso sexual sufrido dentro de la cárcel en la que permanece alojada y luego habría dado más detalles en una entrevista realizada en el programa televisivo "El Diario de Mariana".



En esa denuncia a los medios, la joven contó sobre su relación con una interna en particular: "Me llevo bien con todas. En mi pabellón por ahí hay problemas de convivencia, pero son normales". Aunque después contó que ella pidió que la cambiaran de pabellón por una compañera que "es lesbiana, es funcionaria, policía".



Y agregó: "Durante mucho tiempo estuvo atrás mío, se me tiraba. Al principio yo pensé que estábamos jodiendo porque teníamos una muy buena relación de amigas, hacíamos todo juntas. Estamos en el mismo pabellón. Después ella se empezó a confundir y yo le aclaré que estaba todo bien, me encantaba ser su amiga, pero que a mí me gustan los chicos. Entonces se enojó y se cortó la relación".



El miercoles el Tribunal de Casación Penal de Concordia revisará el fallo en el cual Galarza fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Pastorizzo, ocurrido en la ciudad entrerriana de Guelguaychú.

La apelación presentada por los abogados de la familia de la condenada, José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, será analizada por el tribunal integrado por los jueces Adolfo Lafourcade y Gustavo Perroud, y la jueza Silvina Gallo, como primera instancia revisora de la sentencia emitida exactamente un año atrás.



La audiencia había sido convocada originalmente para el 11 de junio pasado, pero fue postergada para mañana 3 de julio a pedido de la defensa de la joven.



Nahir Galarza fue condenada por unanimidad por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú -integrado por los jueces Mauricio Derudi y Arturo Dumón, y la jueza Alicia Vivian- como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado contra su novio Fernando Pastorizzo ocurrido el 29 de diciembre de 2017.