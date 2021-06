El abogado de Diego Fernando Maradona Ojeda, el hijo menor del “Diez”, pidió a la justicia que suspenda la subasta de los bienes del exastro futbolístico hasta que Gianinna Maradona, quien se expresó públicamente en contra de esa medida, preste su consentimiento ya que “jamás” irían “en contra de la voluntad” de los hermanos de “Dieguito".



El escrito fue presentado ayer ante el Juzgado Civil y Comercial 20 de La Plata por el letrado Mauro Baudry, quien citó en el mismo una nota periodística y publicaciones en redes sociales en las que Gianinna expresó su descontento con el acuerdo de la subasta de los bienes, cuyo dinero recaudado iba a incorporarse en la sucesión.

.



Baudry dijo a que sus representados “jamás procederían en contra de la voluntad de los hermanos de Dieguito” y añadió: “Entiendo que lo manifestado por Gianinna puede evitar cualquier voluntad expresada oportunamente por los cinco herederos universales".



El letrado recordó que en una de las notas periodísticas esta hija de Maradona “dejó en claro que ella no elegiría realizar la subasta, pero que tampoco le quedaron muchas opciones al no poder dialogar de manera privada con cada uno de sus hermanos”.



“Que entendiendo que lo manifestado puede viciar cualquier voluntad expresada previamente, se proceda a suspender el remate solicitado, (…) hasta tanto la señora Gianinna Maradona preste consentimiento personalmente en el expediente”, indicó el escrito de Baudry.



“Todo esto que no es voluntad de mi representado, Diego Fernando Maradona, hacer nada en contra de la voluntad de los herederos sin perjuicio de ello es dable aclarar que mi representado no cuenta con los fondos para sostener los gastos que requiere mantener los vehículos, los inmuebles y las bauleras”.

.



El abogado solicitó en su presentación que “el costo de dicho mantenimiento sea abonado por la señora Gianinna Maradona hasta que se resuelva el presente planteamiento”.



Al respecto, Baudry remarcó que “por sobre todo está Dieguito, un niño de ocho años, su salud, como también el vínculo con sus hermanos”, y también indicó que el hijo de Verónica Ojeda y Diego “dejó de percibir la cuota alimentaria y el costo de su tratamiento médico, los cuales son abonados por su madre en su totalidad”.



Ahora será la jueza platense Susana Tedesco del Rivero quien deberá definir cuándo y dónde se rematarán los bienes del jugador, por lo que inició ayer reuniones con las distintas partes para llegar a un acuerdo.