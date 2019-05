El cuerpo de Estefanía Bonome apareció el 26 de octubre de2018 a la vera del ferrocarril Roca, en la estación de José Mármol. Por el crimen, detuvieron a su propio primo, de 15 años. El adolescente y la nena jugaban en la vereda, hasta que en un momento el joven la invitó a su casa con la excusa de darle un regalo para su mamá.

En el domicilio, intentó abusar de ella y como no pudo, la golpeó salvajemente y la cortó con un tramontina. Luego la trasladó en el camión de su abuelo, que habitualmente el hombre usaba para traslado de sustancias alimenticias.

Desde un principio, Daiana, la mamá de Estefanía apuntó contra Alberto, el abuelo, a quien acusó de lavar el camión para borrar evidencia. Y por ese hecho, y diversas amenazas, es que desde hace un tiempo el hombre puso una orden de restricción contra la mamá de la víctima.

"Hace unos días fui a mi casa y vino Daiana le pegó a mi señora mal y me amenazó: 'sacá los camiones que te los voy a prender fuego y te voy a matar a tu hijo' me dijo. No sé porque me apuntana mi si el que hizo daño está preso, y no tapamos nada. Siempre estuvimos a derecho. Pero por las amenazas tuvimos que poner una perimetral", dijo Alberto.

"El sigue siendo una porquería. En las cámaras vio que el demonio que tiene como nieto pasaba con la camioneta después de que desapareció mi hija. ¿Porqué no le preguntó adónde llevaste a Estefanía?", le recriminó Daiana. La mujer denuncia que el hombre, que crió al adolescente porque él no quería vivir co su padrastro, borró evidencia y encubrió al joven.

Pero Alberto se desliga y dice que su nieto está donde debe estar. "Lo que el hizo no tiene perdón y el que hizo el daño está preso. Pero porqué dicen que yo le di dos millones de pesos a la fiscalía, y 500 mil pesos a la comisaría. Si a este chico no le puse un abogado es porque tiene que estar ahi", se defendió.

Sin embargo, la madre de Estefanía lo acusa por no haber hecho nada con su nieto, quien ya era agresivo desde chico. "Porqué no cuentan cuando pasó por encima a una nena con la bicicleta y no le dijeron nada. O cuando agredió a otra mujer y como premio le compraron zapatillas", denunció la mujer.