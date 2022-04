Un doble femicidio conmocionó a la localidad jujeña de Yuto, ubicada al noreste de la capital de la provincia, cuando dos hermanas de 23 y 27 años fueron asesinadas mientras que la madre de ambas fue encontrada gravemente herida.

El principal sospechoso es la ex pareja de la hermana más joven, quien esa misma tarde lo había denunciado ante la fiscalía por violencia de género.

El acusado sería Javier Broy, de 37 años, quien cuenta con un prontuario de antecedentes delictivos y reiteradas denuncias por violencia de género. El sujeto está prófugo y es intensamente buscado por la policía.

Javier Broy, el acusado de cometer el doble femicidio.

Según pudieron reconstruir las fuentes policiales, el viernes por la tarde Broy había ido hasta la casa de la víctima, la golpeó y amenazó con matarla. Ante esto la joven, identificada como Pamela Gorosito, denunció el hecho en la comisaría local.

.

Ese mismo día, cerca de las 23 h, el hombre fue hasta el domicilio de Gorosito y disparó contra ella, lo que le provocó la muerte. Tras un llamado al 911, la policía llegó a la escena del crimen para constatar el fallecimiento, recolectar muestras y recabar información.

Mientras eso sucedía, la línea de emergencia recibió un llamado por la presencia de dos cuerpos hallados a pocos metros de donde había ocurrido el femicidio. Al llegar al lugar los agentes encontraron a la hermana y la madre de la víctima. Ambas habían sido atacadas.

Los macabros detalles del femicidio de Jujuy

Ramona Gorosito, hermana de Pamela, tenía de 27 años y fue encontrada sin vida, producto de un golpe en la cabeza. Su mamá, en cambio, fue encontrada gravemente herida, pero aún con signos vitales, por los que fue trasladada al hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín, donde permanece internada.

Según indicaron los investigadores a cargo del caso, se estima que ambas mujeres fueron interceptadas por el agresor cuando intentaban rescatar a Pamela. Al respecto del acusado, las fuentes policiales confirman que Javier Broy había estado detenido por "violación de domicilio en un contexto de violencia de género" y múltiples crímenes delictivos.

La Policía de Yuto busca intensamente al acusado del doble crimen

En relación con el caso, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que se inició una acción penal contra los dos efectivos policiales que habían tomado la denuncia por amenaza, puesto que si bien se había ordenado la detención de Broy la misma nunca se llevó a cabo. "La Policía manda el móvil a la vivienda, pero al llegar no había nadie, y una persona les manifestó a los efectivos que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio. Los efectivos no fueron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna, y resultaron asesinadas ambas mujeres. Se los imputó por 'incumplimiento de los deberes de funcionario público'", señalaron desde el MPA.

En el marco de los operativos para encontrarlo, una fuente policial indicó que: "Son varios los cuerpos designados de la Policía que están afectados a la tarea de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca el paradero del doble homicida".

.

La causa está a cargo del fiscal Miguel Orihuela, quien ordenó el despliegue inmediato de un operativo para encontrar al hombre que huyó luego de los asesinatos. Los efectivos realizaron rastrillajes hasta las 6 de la mañana del sábado y, por el momento, no lograron encontrarlo.

Si consideras que podés ser víctima de violencia de género o conoces a alguien que pueda serlo, podés comunicarte a la línea 144 de atención para mujeres en situación de violencia, o a la línea 137 de atención a Víctimas de Violencia Familiar.