La Justicia confirmó que la menor de las víctimas del doble femicidio a hachazos también fue abusada

El procurador general de Chaco, Jorge Canteros, confirmó que la menor de las víctimas del sangriento doble femicidio cometido a hachazos en Quitilipi sufrió abuso sexual.

"Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial", precisó el funcionario judicial.

Respecto al móvil del hecho, afirmó que el hombre quiso participar de una celebración de cumpleaños en aparente estado de ebriedad, pero la dueña de casa y su familia le impidieron el ingreso. Sin embargo, una vez finalizada la reunión, el acusado habría entrado al domicilio de manera subrepticia.

"El sujeto ingresó al inmueble y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata", explicó en dialogo con Diario Norte.

El momento de la detención del acusado (Gentileza Diario Chaco).

Tras ese primer ataque, el agresor se dirigió hacia su hijastra. De acuerdo con los informes preliminares mencionados por Canteros, la adolescente también fue asesinada y habría sido víctima de violencia sexual antes de morir.

El doble crimen de las mujeres identíficadas como Juliana Marcela Frías, de 37 años, y su hija Diana Yerlin Gómez, de 17, es investigado por César Collado, titular de la fiscalía 1 de Presidencia de Roque Sáenz Peña.

El operativo desplegado por las fuerzas de seguridad permitió la detención del sospechoso apenas una hora después de que el fiscal Collado llegara a la escena del crimen.

El imputado permanece bajo custodia mientras se aguardan los resultados de las autopsias y otros informes técnicos que permitirán establecer con precisión la mecánica de ambos homicidios.

