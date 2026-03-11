Doble femicidio en Chaco: mató a hachazos a su pareja y a su hijastra de 17 años
El acusado trató de escapar, pero lo detuviero luego de un presunto intento de suicidio. La Justicia investiga si la menor de las víctimas sufrió abuso sexual.
Un hombre fue detenido en Chaco por un sangriento doble femicidio cometido con un hacha contra su pareja y su hijastra menor de edad.
Las víctimas fatales del caso fueron identificadas como Juliana Marcela Frías, de 37 años, y su hija Diana Yerlin Gómez, de 17, encontradas asesinadas a hachazos en el interior de una vivienda ubicada sobre avenida 25 de Mayo y calle Paraguay.
El presunto autor del hecho, ocurrido el pasado martes en la ciudad de Quitilipi, identificado como David Ojeda, habría ingresado a la vivienda del doble crimen mientras ambas mujeres dormían, según informó Diario Chaco.
Por ahora, la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 caratuló el caso como "supuesto femicidio seguido de homicidio", pero, debido a la violencia del hecho, podría pasar a ser considerado doble femicidio. Sin embargo, no se descartan cambios en la calificación del caso.
El imputado habría lesionado a la menor con un palo en sus partes genitales, algo que deberán corroborar los investigadores para determinar si ocurrió antes o después de matarla.
La detención del acusado
Después de varias horas de búsqueda, el sospechoso fue localizado por la Policía en una zona cercana a las rutas provinciales.
Según trascendió, al momento de ser interceptado amenazó con arrojarse a las vías del tren, en un intento desesperado por evitar su detención. Sin embargo, terminó entregándose.
Ahora, la Justicia avanza con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del ataque y definir la calificación final del caso, que podría convertirse formalmente en doble femicidio.