Doble femicidio en Chaco: mató a hachazos a su pareja y a su hijastra de 17 años

Un hombre fue detenido en Chaco por un sangriento doble femicidio cometido con un hacha contra su pareja y su hijastra menor de edad.

Las víctimas fatales del caso fueron identificadas como Juliana Marcela Frías, de 37 años, y su hija Diana Yerlin Gómez, de 17, encontradas asesinadas a hachazos en el interior de una vivienda ubicada sobre avenida 25 de Mayo y calle Paraguay.

El presunto autor del hecho, ocurrido el pasado martes en la ciudad de Quitilipi, identificado como David Ojeda, habría ingresado a la vivienda del doble crimen mientras ambas mujeres dormían, según informó Diario Chaco.

Por ahora, la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 caratuló el caso como "supuesto femicidio seguido de homicidio", pero, debido a la violencia del hecho, podría pasar a ser considerado doble femicidio. Sin embargo, no se descartan cambios en la calificación del caso.

El imputado habría lesionado a la menor con un palo en sus partes genitales, algo que deberán corroborar los investigadores para determinar si ocurrió antes o después de matarla.

La detención del acusado

Después de varias horas de búsqueda, el sospechoso fue localizado por la Policía en una zona cercana a las rutas provinciales.

Según trascendió, al momento de ser interceptado amenazó con arrojarse a las vías del tren, en un intento desesperado por evitar su detención. Sin embargo, terminó entregándose.

Ahora, la Justicia avanza con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del ataque y definir la calificación final del caso, que podría convertirse formalmente en doble femicidio.

