Se negó a declarar el hombre detenido por un doble femicidio a hachazos

El presunto autor del doble femicidio de Juliana Frías y su hija de 17 años, asesinadas a hachazos en Chaco, fue indagado, pero se negó a declarar.

Mientras el acusado permanece detenido, la investigación avanza, a la espera de pericias consideradas claves por el fiscal César Collado.

Durante la audiencia del pasado miércoles, el hombre fue imputado por los delitos de "homicidio agravado y abuso sexual agravado". No obstante, el sospechoso optó por abstenerse de responder preguntas, por lo que no brindó su versión de los hechos en esta instancia procesal.

Tras la indagatoria, la Justicia dispuso su traslado al Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña, mientras se profundiza la recolección de pruebas. Según consta en el expediente, el acusado había intentado huir de Quitilipi luego de los crímenes.

El presunto autor del doble crimen está detenido (Gentileza Diario Norte).

Con la negativa del imputado a declarar, el avance de la causa quedó centrado en la producción de evidencia técnica.

La Fiscalía aguarda los resultados de pericias consideradas determinantes, entre ellas el análisis de varios teléfonos celulares, tanto de las víctimas como del acusado, que podrían aportar datos relevantes para reconstruir lo ocurrido.

A su vez, restan incorporarse los informes finales de las autopsias, fundamentales para precisar la mecánica de los asesinatos.

El doble femicidio en Chaco

Hasta el momento, se estableció que ambas víctimas fueron atacadas con un hacha y que la menor fue abusada sexualmente, aunque los detalles finales dependerán de los estudios forenses en curso.

Respecto del móvil del hecho, se cree que el hombre quiso participar de una celebración de cumpleaños en aparente estado de ebriedad, pero la dueña de casa y su familia le impidieron el ingreso. Sin embargo, una vez finalizada la reunión, el acusado habría entrado al domicilio de manera subrepticia.

Primero, el agresor habría atacado a la mujer de 37 años, pero no conforme con eso, se dirigió a hacia su hijastra.

El operativo desplegado por las fuerzas de seguridad permitió la detención del sospechoso apenas una hora después de que el fiscal Collado llegara a la escena del crimen.

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