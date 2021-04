Vecinos de Analía Maldonado (40), quien fue brutalmente asesinada en su casa de Los Toldos, contaron a Crónica HD que la pareja de la mujer y detenido por el crimen, Samuel Llanos (40), era "golpeador y violento" y que esa conducta empeoraba con el consumo de bebidas alcohólicas. "Nadie lo quería", indicó el jardinero de la pareja.

"La chica era muy buena. A él lo conozco bastante, era golpeador. Nunca pensé que iba a llegar a esto. Tenía que venir a acomodar unas plantas pero cuando me quería morir cuando me avisaron", relató Jorge, jardinero de Maldonado, a Crónica HD, único medio presente en la ciudad cabecera del partido de General Viamonte, al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

.

Según el hombre, Llanos "era violento con las mujeres", pero "cuando tomaba, se ponía loco". Además, reveló que el acusado trabajaba en la Dirección de Tránsito municipal, en la que "tuvo problemas" porque "era malísimo con todos". "No lo quería nadie", sostuvo.

Al ser consultado por la casa, donde encontraron manchas de sangre, Jorge detalló que "hay una parrilla grande afuera, al costado del quincho, que tiene unos dos metros". Ese parece haber sido el lugar donde Llanos podría haber calcinado el cuerpo de Maldonado tras asesinarla, ya que -según el jardinero- "tranquilamente entra una persona (en la parrilla)".

Por su parte, Fabián, bombero voluntario de Los Toldos y vecino de Maldonado, aseguró a Crónica HD que fue "el primer testigo" del femicidio: "Me quedó a cuidar acá el galpón, con una casa rodante. Alrededor de la medianoche vi el auto ahí, me quedé un rato escuchando música y empecé a escuchar una conversación fuerte. No relacionaba qué decían".

"Cerca de las 1.30 escuché golpes y los perros ladraban. Abrí la ventana de la casa rodante para escuchar, me pareció que era un portazo. Después no escuché más nada, nunca me imaginé esto", lamentó el hombre, quien además manifestó sentir "un dolor bárbaro" porque "eran una familia muy buena y no la pude ayudar".

El cádaver de Maldonado fue hallado carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera en el Camino Real hacia la localidad de San Emilio. Los resultados preliminares de la autopsia arrojaron que la mujer fue golpeada en la cabeza y estangulada hasta morir, para luego quemar su cuerpo.

Llanos, por su parte, fue capturado este martes en un hotel alojamiento en Luján. Fuentes policiales y judiciales indicaron que el fisicoculturista había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y lesiones por otras víctimas.

La investigación del femicidio se encuentra a cargo del fiscal José Alvite Galante, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Junín, quien imputó a Llanos por el delito de “homicidio calificado” y lo indagará en las próximas horas.