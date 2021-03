El vehículo que Juan Ignacio Buzali conducía en la madrugada del 1 de enero en el centro de La Plata marchaba a unos 100 kilómetros por hora y chocó al menos a dos autos antes de atropellar a dos motociclistas y dejarlos heridos sin asistencia. Así se desprende de la declaración testimonial de Nadia Videla, una de las jóvenes que integraba el grupo que fue objeto de la persecución.

En su presentación ante la Fiscalía, la chica relató que iba como acompañante en la moto que manejaba su novio, Emiliano Guzmán. Con otros amigos más, querían presenciar la quema de muñecos con que se festejaba la llegada del Año Nuevo en distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo al testimonio, al que cronica.com.ar tuvo acceso, Videla contó que "en un momento cuando miro para atrás veo una luz que estaba muy cerca, y como que me encandila, entonces miro para adelante de vuelta y en ese momento escucho un golpe muy fuerte. Pensé que habían chocado dos autos o algo así, y por ese ruido es que vuelvo a mirar para atrás. Ahí veo a Luis volando por el aire, y la moto de él queda enganchada debajo de un auto y se la lleva arrastrando". Otro miembro del grupo, Leandro, se salvó por pocos centímetros de ser atropellado.

Las motos seguían a Buzali para que no se escapara: así lo testimoniaron las cámaras de seguridad del municipio de La Plata.

Según el relato, el impacto ocurrió en la calle 21, entre 40 y 39. A partir de allí, Videla contó que su novio, Emiliano, "empieza a perseguir al auto que había chocado, junto a Leandro y a Casasola. Pablo también vino pero pocas cuadras, porque él se queda donde se desengancha la moto".

En ese instante, la muchacha hace dos llamados a la línea de emergencias 911 para denunciar la agresión sufrida por sus amigos. Los audios son bastante confusos, porque el ruido de las motos no permitía escuchar, a tal punto que uno de ellos se corta casi de inmediato. El diálogo fue así:

- Estamos en pleno centro.

- ¿De qué municipio?, pregunta el operador.

- Una camioneta chocó a unos amigos. OIF 925. Estamos por Diagonal 74, la estamos siguiendo.

- ¿En La Plata estás? ¿Diagonal 74 y qué más? Escucho la moto, no a vos.

- Diagonal 74 saliendo a plaza Moreno. Ya estamos llegando a Plaza Moreno. OIF 925.

- ¿De qué color es la camioneta?

- Color gris. Nos chocaron, chocaron a un amigo.

Así fue la llamada al 911

Nadia agregó que "Emiliano y yo nos fuimos para el lugar donde había ocurrido el choque porque no sabíamos si nuestro amigo estaba vivo o muerto. Como no llegaba la ambulancia, llamamos al papá de Tomi y él lleva a Luis al hospital y a Iván también. Luis había perdido mucha sangre, tenía la cabeza rota y no podía mover la rodilla. Yo le hablaba y como que se dormía, se desvanecía".

Ante la pregunta de la Fiscalía, la chica contestó que el auto "lo vi de color negro. La calle era muy oscura y después nos dimos cuenta de que era gris también. Pensé que iban dos mujeres porque ambos tenían el pelo largo, pero en 12 y 54 me doy cuenta de que el conductor era un tipo".

También dijo que durante la persecución Buzali "venía muy rápido, yo calculo que a unos 100 kilómetros por hora. y antes del choque nosotros íbamos a 40 como mucho. Creo que primero en 22 y la diagonal, en el primer semáforo donde dobló en U, él rozó un auto, y y después creo que un taxi, sobre la diagonal que nos llevó a Plaza Moreno. Cuando volvimos a 22 y 37, donde estaba la moto, aparece una chica que dice que casi la chocaron a ella y que al padre le habían chocado el auto. También en 22 y 37 estaba esa chica que dijo que casi la pisa. En la diagonal había mucha gente que se tuvo que correr porque el auto venía muy rápido y pasándose los semáforos".

La diputada provincial Carolina Píparo, esposa de Buzali.

Mientras tanto, Buzali (esposo de la diputada provincial Carolina Píparo) continúa en prisión, acusado de "doble homicidio en grado de tentativa". Según su relato, perseguía con su Fiat 500 a dos motochorros que un rato antes habían asaltado a la pareja. También insiste en que la acusación está teñida de intencionalidad para provocar daño político a su mujer.

"Yo creo que en siete días no se puede hacer una investigación para calificarme como me calificaron. En un momento pierdo la identidad, el caso se empieza a llamar Píparo. Ahí yo dije: acá hay otra cosa. Es que mi mujer es una piedra en el zapato para ciertos sectores de la política", argumentó en un reciente reportaje televisivo.