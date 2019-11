Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas a tiros en una vivienda del barrio Scarafía, en la ciudad de Santa Fe y por el hecho el autor de los disparos se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la policía.

Antonio Fernández, de 16 años, es una de las víctimas del triple crimen. Su abuela Yolanda estuvo presente en el momento de la masacre y, minutos antes, vio cruzar al homicida con el arma en la mano.

"Estaba parada en la puerta y pasó el asesino con el arma en la mano", contó la abuela al portal de noticias Aire de Santa Fe. "Cuando escuché los disparos pensé que era una explosión y corrí a ver", indicó.

Luego, confesó haber visto una de las escenas más aterradores de su vida. "Vi a mi hijo que alzaba a mi nieto todo ensangrentado", explicó.

Para Yolanda, fue "una matanza" lo que ocurrió el domingo por la tarde cuando un joven arribó a la casa y provocó la muerte de María Soledad Ingui, Antonio Fernández y Omar Amarilla.