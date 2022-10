A casi cuatro años de haber sido denunciado por Thelma Fardin por abuso sexual, Juan Darthés declaró ayer por primera vez en el marco del juicio que comenzó en noviembre de 2021 en Brasil.

La actriz, junto a su abogado, estuvo presente de manera remota desde el Ministerio Fiscal de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Tras escuchar el testimonio de Darthés, Fardin rompió en llanto a la salida del lugar. "Anticipamos lo que podía pasar. Darthés dio su declaración, contestó preguntas de la defensa pero se negó a responder preguntas de la Fiscalía", dijo su abogado Martín Arias Duval, a los periodistas que estaban en el lugar.

"Declaró durante aproximadamente dos horas", dijo el abogado y señaló que no quiso responder preguntas. Al mismo tiempo, y al ver quebrada a Thelma , admitió que "En este tipo de audiencias, la víctima siempre tiene un tipo de impacto".

Si bien se esperaba la palabra de la actriz, Thelma se limitó decir: "Es muy importante que escuchen a los abogados, es muy importante que ahora hable la justicia",

"Darthés declaró. No respondió preguntas de la fiscalía, se negó a hacerlo. No respondió preguntas del equipo de abogados de Brasil de Thelma y ahora la responsabilidad de cual va a ser la finalización del caso está en la justicia brasileña", sostuvo el abogado.

"Para el mes de diciembre vamos a tener los alegatos de las partes y a partir de ahí el juez puede dictar sentencia inmediatamente o puede tomarse un tiempo para el dictado de la sentencia", dijo Arias Duval

Hace uno días Thelma había hablado sobre los efectos sobre su salud que ejerce el juicio: “En el último tiempo me enfermé muy seguido, estoy muy vulnerable, muy débil de salud, ese es un gesto muy claro de lo que le pasa a mi cuerpo respecto del cansancio que tiene en relación a lo que viene soportando".



"Después de fechas en las que hay audiencias quedo reventada, si yo no freno, me frena mi cuerpo. Ahí se vuelve bien concreto qué me está sucediendo", agregó.



"A veces siento todo como una farsa donde hay gente que juega a la justicia y estamos las personas que realmente queremos construir un mundo más justo y tocamos las puertas de la justicia”, aseguró al respecto.

"Una siempre tiene que estar y presentarse, mi familia fue citada a declarar por parte de la defensa de Darthés, que tiene una estrategia muy violenta, y después no les tomaban testimonio, porque el objetivo era cansarme mentalmente, hostigarme emocionalmente", agregó.