Carla Tamara Barrero Soggiu de 28 años tiene dos hijos y se encuentra desaparecida desde el día martes 15 de enero cuando salió del trabajo. Su familia está desesperada porque antes de perder el rastro de su ser querido ella activó el botón antipánico en dos oportunidades.

En diálogo en exclusiva con Crónica HD, el tío de la joven contó sus sensaciones sobre el caso: "Tengo mucha angustia me conmueven muchos los chicos que no tienen mamá ni papá en estemomento. Tienen 4 y 2 años, son muy chiquitos. No saben qué pasó".

Nicolás, ex marido de Carla está detenido por las lesiones que le ocasionó en su momento y luego de ese episodio, sus familiares comenzaron a acosarla.

"Llamaban constantemente a mi sobrina no sé qué les decían pero son una familia con la que no había un trato fluido pero luego de la detención de este hombre empezaron a acosarla a Carla y también deambulaban por el barrio", detalló. "No pasaron ni 20 días de las denuncias por violencia de género y ella desaparece. Es sospechoso", remató.

El que también habló fue Alfredo, el padre de la chica. “Es horrible tener una hija con ese botón de porquería y pensar que puede salir alguien de un árbol y matarla”, aseguró. Por otro lado, contó que no tiene noticias de Carla desde el martes. “Estaba todo bien con las cuestiones del caso. Tenemos los nenes en casa, ella estaba tratando de continuar con su vida”, agregó.

La mujer tiene una patología que se agravó por un hecho de violencia doméstica que le agudizó el cuadro. “Se puede haber desorientado por algún golpe. Tiene hidrocefalia, no reconocía tiempo y espacio. La enfermedad de ella le generó un montón de cambios, perdió equilibrio. Esto fue a partir de los golpes que recibió en diciembre pasado. El cirujano la dejó perfecta”, sostuvo.