Luego de la condena aen lo que significó un fallo histórico por tratarse de la mujer más joven en ser sentenciada a prisión perpetua, se difundió un video porno en las redes sociales que muestra a la joven masturbando y haciéndole sexo oral a su novioLa joven asesina durante el juicio había amenazado con suicidarse si esas imágenes se viralizaban, lo que actualmente está sucediendo, por lo que los autoridades deberían tomar recaudos para resguardarla.En los últimos días, un falso video de ambos jóvenes que se había viralizado hizo estallar las visitas de un conocido portal pornográfico. Pero en las últimas horas, el verdadero material fílmico que muestra a Nahir y Fernando manteniendo relaciones se difundió.“Estoy aburrida” dice Nahir en primer plano, mientras masturba al joven, para luego proceder a practicarle sexo oral. No hay ninguna duda que son ellos, a diferencia del falso vídeo porno donde sólo se veía a un joven parecido a Pastorizzo y no era claramente ella.Las imágenes verdaderas causaron la sorpresa de muchos usuarios y también generó el repudio en otros. Los fiscales le entregaron la causa completa al tribunal con ese vídeo en un DVD, que está poder de los jueces y, según se supo, estaba bajo llave.Pero finalmente esas imágenes salieron a la luz y habrá que investigar quién las difundió. La chica de 19 años había anticipado, antes de conocer su sentencia, que se suicidaría en caso de difundirse el video prohibido. Fue un día en el que ya no había nadie en la sala, todos se habían ido porque la audiencia había terminado.Pero Nahir Galarza volvió, entró de nuevo y se encontró con el fiscalque estaba terminando de ordenar unos papeles. Lo encaró y le dijo: “Si se llega a viralizar el vídeo, ustedes serán los culpables de que me suicide”.