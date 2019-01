Una adolescente de 15 años denunció haber sido abusada sexualmente por siete hombres durante la madrugada del 1 de enero cuando caminaba rumbo a su casa en Villa Elisa, partido de La Plata, y por el hecho tres jóvenes fueron demorados esta jueves.



Fuentes vinculadas a la pesquisa informaron que el fiscal de la causa, Juan Menucci, se encontraba tomando varias declaraciones testimoniales para reunir pruebas contra los sospechosos y poder pedir la aprehensión formalmente.



De acuerdo a la denuncia radicada en la comisaría 12 de la capital bonaerense, la joven fue atacada a las 2.45 de la madrugada de Año Nuevo por siete hombres encapuchados cuando se dirigía a pie desde la casa de una amiga, ubicada en 5 y 419, hacia a la suya.



Los voceros de la investigación relataron que la adolescente contó que en una calle "cuya dirección no logra recordar" fue interceptada por siete hombres que se encontraban encapuchados y que se comunicaban entre sí mediante señas, quienes la llevaron a un descampado y abusaron de ella "sin acceso carnal".

Los informantes precisaron que de acuerdo al testimonio aportado luego por el abuelo de la menor ante el Comando de Patrullas, "los siete hombres la manosearon y uno intentó violarla, pero no llegó a penetrarla porque ella logró escaparse".



Una vez realizada la denuncia, efectivos de la DDI de La Plata iniciaron una pesquisa en el marco de la cual en las últimas horas demoraron a los tres sospechosos, aunque se aguardaba la orden de la fiscalía para aprehenderlos.



"Se sigue trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para confirmar las participaciones", explicó la fuente consultada.



Sobre los agresores, el vocero destacó que "el hecho de que hayan tenido la cara cubierta y no hayan emitido palabra durante el ataque hace presumir que temían algún grado de identificación por parte de la víctima".



La joven abusada logró escapar y contó lo ocurrido a su abuelo, quien denunció el hecho, en el que de inmediato intervino el personal del Gabinete de Delitos Sexuales de La Plata, que le practicó a la menor las

pericias indicadas para este tipo de delitos y le brindó asistencia psicológica.



Una vez que se reponga, la adolescente declarará sobre lo ocurrido en Cámara Gesell, adelantaron las fuentes.



En declaraciones al portal de noticias "0221", el abuelo de la adolescente, Ernesto, sostuvo que su nieta "está bien", que mañana va a ser vista por un psicólogo de Acción Social de la Municipalidad y que aguarda "los resultados de la revisación médica que le hicieron".



"Fue todo rápido, no identificó a ninguno porque todos tenían la cara tapada y se manejaban con señas", explicó el hombre al ser consultado sobre los agresores. "Ella no los reconoció pero los vecinos dicen que son del barrio", concluyó.



El fiscal Menucci, titular de la UFI 5 de La Plata, dispuso el traslado de la víctima a la DDI de Abuso Sexual para realizar la revisión médica, en la que se constató que posee marcas en el cuello.