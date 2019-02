Ulises Jaitt ya está en Argentina luego de enterarse inesperadamente de la muerte de su hermana Natacha.

"Hasta que no la veo, no lo creo. Temblé todo el viaje. Estoy muerto, temblando. Lo único que quiero es ver a mi hermana, investigar hasta el final que pasó con mi hermana", fueron las primeras declaraciones del relacionista público al arribar a Ezeiza desde Brasil, donde estaba de vacaciones junto a la hija de su hermana, Antonella. La joven de 20 años se quedó en el país vecino.

"La verdad no entiendo nada. A la madrugada vi la noticia en las redes sociales, pensé que era una joda. Me empezaron a escribir conocidos, no lo quería creer hasta que hoy se confirmó", explicó Ulises.

"Yo me voy a encargar de saber bien qué pasó", dijo Ulises que aún no tomó contacto con la causa de la inesperada muerte de su hermana y agregó: "Voy a investigar hasta las últimas consecuencias. Me arrancaron el corazón".

El cuerpo de Natacha hallado cerca de las 1 de esta madrugada en una casa donde funciona un salón de eventos en la calle Isla Verde al 600, en villa La Ñata, en dicha localidad del partido de Tigre, donde además se hallaban dos hombres que fueron quienes alertaron a la policía.

Esos dos hombres son el dueño del lugar, Guillermo Riconi, y un amigo suyo llamado Raúl Velaztiqui Duarte.

"La última vez que hablé con Natacha fue el jueves. Si sabía que Natacha conocía a esta gente, me venía hablando que se iba a encontrar con ellos para hacer shows de stand-up en ese salón de fiesta. Los conoció por Lissa Vera (integrante de Bandana)", contó Jaitt.

Ulises pidió que se indague a la cantante para saber más de la relación entre Natacha y los dos hombres: "Lissa la llevó a comer de canje ahí. Estaría bueno que Lissa nos cuenta quiénes son estas personas".

Mientras se retiraba de Ezeiza, Ulises aseguró: "Voy a esperar la investigación, no quiero apresurarme. Esto es todo muy raro. Yo estaba en Brasil. Si yo estaba acá, ésto no pasaba".