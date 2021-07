Policiales 15-07-2021 13:00 Un mes sin rastros de Guadalupe: ¿Qué se sabe de la desaparición?

La nena de 5 años fue vista por última vez el 14 de junio en San Luis. El juez de la causa afirmó que aún no hay una hipótesis definida y que no aparece ningún rastro que indique que la nena "no esté con vida".