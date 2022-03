Un mozo denunció por un presunto caso de homofobia a Kentucky, en una sucusal de pizzería ubicada en diagonal 74 y 11 en La Plata.

César Almirón aseguró en sus redes sociales que consiguió trabajo pero a los pocos días tuvo que irse debido a la discriminación y maltrato que sufrió debido a su elección sexual.

El relato que hizo el mozo en las redes.

Según su relato, sus compañeros de turno hacán comentarios despectivos hacia él y hacia la comunidad homosexual.

.

El encargado del lugar le dijo “si sos gay es tu problema”. La víctima decidió contar lo que le pasó en las redes sociales. Su denuncia publica provocó el rechazo de la comunidad.

“Hoy renuncie a mí trabajo como camarero en Kentucky, porque ya no soporte los constantes comentarios discriminatorios homoodiantes hacía mí persona, desde el primer día me estuve fumando los comentarios despectivos hacía las personas de la comunidad gay de la cual soy parte”, escribió.

Otro de los mensajes en las redes sociales.

“Solo estuve menos de 2 semanas, pero de todas formas, fue el tiempo suficiente para superar mí límite”, escribió el joven en su cuenta de Twitter.

Decidió contar su historia para que esto no vuelva a sucederle a nadie más: “El acoso que recibí por el grupo de la cocina fue constante y nadie tiene que tolerar ese tipo de situaciones, no estoy en la secundaria lo único que pretendía era LABURAR. Le informe a la de recursos humanos el motivo de la renuncia".

Según relató el camarero, la empresa le había dicho que iban a echar a los acosadores, finalmente no lo hicieron. Van a esperar la declaración del denunciante para expresarse. El portal local 0221 intentó contactarse con la pizzería pero no recibió respuesta.

.

César está sin trabajo y aún no recibió el pago por los días que trabajó.

“Me fui porque no lo soporté, no me dijeron cuándo o por qué no me pagaban”, afirmó el joven.