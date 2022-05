Celeste Luna tenía 21 años y soñaba con ser asistente social. Pero todos su planes fueron arrebatados el 15 de dicimebre de 2019 cuando recibió un tiro en la cabeza en San Juan.

"El 23 de mayo a las 9 es la a primera audiencia. Donde será juzgado su novio el policía Matias Mallea que llega a juicio con la caratula homicidio doblemente agrabado por el vínculo violencia de género femicidio", dice a Cronica.com.ar Vicente Luna el papá de la víctima.

.

"Lo que esperamos del juicio es que cuente la verdad y se haga cargo de lo que hizo. Hasta ahora el dice que no la mató a mi hija", relata Vicente y agrega: "después de lo que paso hablamos con mi señora y desde ahí empezamos a sospechar de que mi hija no se había quitado la vida, lo primero que nos dijeron que mi hija estuvo manipulando el arma el se la quiso quitar y salió el disparo"

"Quiero creer en la Justicia. Eso se los dije varias veces a los jueces cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos", afirma el papá. Será la Cámara Penal 2 de San Juan quien lleve el debate adelante.

"Era una niña alegre cariñosa con el padre, alegraba las fiesas. Era una niña que quería estudiar, trabajar para tener sus cosas y no depender del padre. Hasta que este chico le truncó la vida", sostiene el papá.

Celeste no lo había denunciado. "Anduvieron un año y cinco meses de novio, un mes y medio conviviendo, Hasta que sucedieron los hechos", recuerda el papá.

"Nuestra hija nunca nos comentó nada. Yo me entere que mi hija sufría violencia cuando la fuimos a reconocer a la morgue. Cuando me entregaron sus pertenencias me dijo el forense si yo sabia que mi hija sufría violencia y le dije que no. En ese momento tenía una nube en mi cabeza por todo lo que estaba pasando", recuerda.

.