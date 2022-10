Un escalofriante intento de robo quedó grabado en las últimas horas. Una joven paseaba en bicicleta cuando la interceptaron unos delincuentes que intentaban robarle el vehículo. La ciclista se resistió al asalto y los malvivientes no dudaron en dispararle. La víctima esquivó el disparo y grabó su propia huida del lugar.

El hecho sucedió en el Parque Pereyra Iraola, en la ciudad de La Plata. Una muchacha estaba dando un paseo por el extenso parque urbano y terminó siendo víctima de dos ladrones que intentaron robarle su bicicleta.

En un vídeo, grabado por la propia víctima, se la puede ver a la joven pedaleando su vehículo y luego detiene su marcha a causa de unas ramas que estaban tiradas en el camino. En ese momento, aparecieron en escena los delincuentes armados, quienes le ordenaron a la mujer que dejara su vehículo.

Sin embargo, la joven se negó a darle su bici, les gritó: "Tomátelas" y empezó a pedalear para irse rápidamente de ese sitio. En ese momento, se escucha de fondo un disparo y la joven no se detiene, sino que continúa pedaleando aún más rápido.

En la grabación, se percibe la desesperación que pasó la mujer en su escape. La mujer se encontró en el parque con otra víctima y se dio una breve charla entre ambos. ”Me robaron la bici”, le dice la primera víctima. “Recién los crucé, me quisieron robar a mí”, le contesta la joven. “Sí, escuché el tiro que te tiraron a vos. A mí también me robaron la bici, ¿vienen para acá?”, preguntó asustado, a lo que la muchacha responde que la venían siguiendo y es por eso que los dos comienzan a correr juntos para escapar.

“Fui andando hasta la estación Pereyra y se me ocurrió entrar al Parque. Ingresé por el sendero principal, pero en cierto tramo se bifurca en dos senderos: uno va hacia la Virgen Robada, y el otro al Árbol de cristal”, contó la joven en una nota con El Dia.

Y agregó: "Llegué a la virgen y saqué fotos. Empecé el retorno y me crucé con dos chicos de 17 a 19 años. Venían caminando con una bicicleta al costado. Yo seguí caminando con la bici. Habrá sido cuestión de 35 segundos que empiezo a grabar y un muchacho me dice: ´Bajate y dame la bici´. Cuando me dijo eso empecé a pedalear y le grité ´Tomátelas´. Ahí dispararon para ver si me asustaba, me caía y dejaba la bicicleta. Lo único que pensé es en salir de ahí".

Según medios locales, los asaltos a los ciclistas que se mueven en bicicletas de alta gama se registraron mayormente en el Camino Centenario, en el Camino General Belgrano, en la zona de la República de los Niños y por el Parque Pereyra.

En tanto, los guardaparques del Parque Pereyra Iraola vienen denunciando desde hace tiempo que este tipo de situaciones y otras ilegales suceden dentro del predio. No sólo hechos delictivos, sino que también hay fiestas clandestinas, caza ilegal y tala indiscriminada de árboles hasta usurpaciones.