En un confuso episodio ocurrido en el oeste del conurbano bonaerense, una joven, de 26 años, murió ayer tras una violenta pelea que mantuvo con su ex cuñada, quien fue detenida al ser acusada del asesinato de la muchacha. A simple vista, la mujer que perdió la vida no presentaría lesiones, aunque se cree que habría golpeado brutalmente la cabeza contra el suelo, durante el mortal forcejeo. Hasta el momento se sospecha que la imputada no tuvo la intención de ocasionar el fallecimiento de su rival.

Los voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Jimena Díaz, de 26 años.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el hecho se descubrió en la jornada de la víspera cuando la muchacha fue ingresada, ya muerta, al Hospital Alberto Balestrini, situado en Ciudad Evita.

Trascendió que Jimena había sido llevada a ese centro asistencial por su pareja, de 24 años.

En tal sentido, el hombre sostuvo que se hallaba en compañía de su mujer en un local de venta de artículos de telefonía, ubicado en el cruce de la avenida Intendente Esteban Crovara y la calle Mariquita Sánchez de Thompson, en el centro comercial de La Tablada, oportunidad en la que se cruzaron, circunstancialmente, con la ex cuñada de Jimena, de 35 años, quien en esos momentos se encontraba en compañía de su hija, de 18.

Se generó en dicho lugar un altercado entre la víctima y su ex pariente, hasta que, luego de ser separadas, la muchacha se desvaneció en los brazos del individuo.

Gracias a los distintos datos aportados en el expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría de Lomas del Mirador, en cuya jurisdicción ocurrió este suceso, apresaron de manera preventiva a la ex cuñada de la muchacha.

Autoridades de la Superintendencia de Seguridad del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la Zona Oeste se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa, que preventivamente fue caratulada “Homicidio”, el fiscal Gastón Duplaá, quien dispuso que los peritos de la Policía Científica se encarguen de los diversos estudios en el cadáver, para establecer, fehacientemente, los motivos que provocaron el deceso de la joven, debido a que aparentemente la víctima no tendría heridas visibles.

Por F.V.