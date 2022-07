Mañana comienza el tercer y último juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel de Pilar.

En el banquillo de los acusados estarán el ex vecino Nicolás Pachelo como los entonces vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz enfrentarán la acusación por los delitos de "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado", que prevén la prisión perpetua.

Por primera el viudo Carlos Carrascosa, de 77 años, será particular damnificado, con la asistencia del abogado Gustavo Hechem. En estos casi 20 años fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020.



"Las pruebas de cargo en contra del acusado principal se encuentran en los primeros cuerpos del expediente. La absolución definitiva de Carlos Carrascosa implicó el descarte absoluto de esa hipótesis delictual. Por lo cual toda lo indiciario resulta múltiple, concordante y unívoco. Provenien de hechos probados con pruebas, físicas, científicas y testimonios directos concluyen en una sola posibilidad, no hay otra: que a María Marta la mató Pachelo", dice a Cronica.com. ar Hechem.

En la pared de la casa se encontró una macha de sangre que no concuerda con los familiares de la víctima, ni con los imputados. "Los ADN, no son trascendentes para nadie, por varias razones. La toma de rastros fue deficiente, la tecnología de entonces, a mi entender no era lo suficientemente eficaz para analizar supuestas pruebas hemáticas o de otro tipo, las que le pasaron 200 personas por arriba. Además un ADN es concluyente si se presenta en la escena del crimen de alguien ajeno, pero que no esté presente no te excluye", sostiene.

"No hay otra prueba que indique una tercera posibilidad, o la familia, o Pachelo.. Hubo tergiversación de la prueba, la manipularon, excluyeron testigos de descargo a través de imputaciones falsas", considera el abogado que en el juicio contra Carrascosa reposentó a la madre de la víctima, y ya en ese momento planteba la línea de investigación que mañana llega a juicio.El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, integrado por los juecesdispuso que el debate comience mañana a las 10.30 horas de manera presencial.En mayo pasado los miembros del Ministerio Público Fiscal de San Isidro que participarán del debate recusaron al tribunal por su presunta "pérdida de imparcialidad" y pidieron una serie de nulidades, con el objetivo de que se suspenda el debate con estos magistrados. Esto no fue resualto aún.En el debate estarán los fiscalesPachelo es el único de los tres imputados que llega preso al juicio oral, pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino porque desde 2018 cumple prisión preventiva en el marco de otra causa en la que lo detuvieron por una serie de ocho robos y hurtos en countries.



Carrascosa será uno de los 145 testigos, por lo que no padrá estar presente en la sala hasta que no declare.

Para los fiscales, María Marta fue ejecutada a balazos cuando sorprendió a ladrones dentro de su casa. El robo fue el móvil del crimen y está probado por el faltante de un cofre metálico de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" donde la víctima era tesorera y que ella guardaba en su casa de Carmel con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad.

Este es el último juicio que se puede realizar porque el delito ya prescribió.