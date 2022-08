En medio de la investigación que se desarrolla en torno a la "Secta del Horror" que funcionaba detrás de la Escuela de Yoga Buenos Aires situada en el barrio porteño de Villa Crespo, hasta que fue desbaratada el fin de semana en un megaoperativo, Pablo Salum, una de las presuntas víctimas y denunciantes de la causa, protagonizó un tenso cruce televisivo con Federico Bossi, el abogado defensor de las 19 personas detenidas en los allanamientos que investigan una supuesta red de trata de personas y actividad criminal.

En ese contexto, el denunciante lo acusó a Bossi de formar parte de la secta y afirmó "conocerlo" por su participación en el presunto delito.

Un megaoperativo desbarató "la Secta del Horror".

“Nosotros jugábamos en un cuarto oscuro en la casa de él con una linterna y no me va a poder mentir en la cara”, sentenció Salum quien contó que en ese entonces su mamá era instructora de yoga de la madre de Bossi.

Por esos motivos, el denunciante manifestó "saber todo lo que pasaba ahí". "Me han querido seducir, me han secuestrado, y me han dicho con quién tenía que tener relaciones. Bossi, yo viví lo que estoy diciendo, no me mientas en la cara”, señaló.

No obstante, Salum expresó que desde la Justicia hicieron todo lo posible por "cajonear" la denuncia que surgió en 1993.

Sin embargo, el denunciante no detuvo sus acusaciones, sino que señaló a Juan Percowicz, el detenido acusado de ser "líder de la secta", de "ordenar a las mujeres con quien tenían que tener relaciones sexuales". Inclusive destacó que su hermana y mamá, formaron parte de ese grupo.

"Hacían fiestas sexuales en el Sheraton, y a mi hermana la abusaron siendo menor de edad”, acusó.

Ante las graves acusaciones de Salum, Bossi solo atinó a contestar que él haría "parte de su defensa".

Por su parte, el abogado reconoció haber conocido tanto al hermano como la madre del denunciante, pero dijo desconocer su paradero.

“Conozco a la mamá, Graciela se llamaba, era instructora y estuvo imputada en la causa en los [años] 90”, alcanzó a decir el letrado hasta que fue interrumpido por Salum quien contó que su madre tenía un problema de salud y que por eso Percowicz la captó en la secta.

“Juan le dijo que la iba a curar y mí mamá capturó después a sus tres hijos y nos arruinaron la familia [...] a través de la manipulación psicológica los captan y los reducen a la esclavitud”, manifestó Salum, quien también contó que el edificio dónde habrían transcurrido todas las aberraciones, “se construyó en la década del 90 con el dinero de las víctimas”.

Qué dijo el abogado defensor de los detenidos por la "Secta del Horror"

Por su parte, el letrado afirmó que "defiende a los detenidos". "Soy el abogado de ellos”, dijo en TN.

Además, remarcó que "no hubo trata de personas". También explicó que qué él considera que no es una secta.

“No porque lo diga yo, sino porque ya se investigó hace 30 años y se demostró que no era así, es un grupo de gente”, dijo.

En esa línea, Bossi expresó que en la causa iniciada en 1993 la abogada defensora fue su madre y que terminó con el sobreseimiento de los implicados.

“Se investigó y se imputó el mismo hecho que ahora. Son un grupo de personas que se juntan a estudiar filosofía. No pertenezco, pero tuvimos contacto por la causa anterior”, dijo.

Consultado sobre el medio millón de dólares encontrado en la organización, el abogado sostuvo que “el que quiere paga".

"Que se investigue lo que se tenga que investigar. Yo te puedo explicar con toda seguridad que lo que hacen no es delito. Pero no puedo explicar qué son”, expresó.

Asimismo, Bossi manifestó que "no viven todos juntos" los acusados y destacó que quienes estaban ahí, "era porque querían estar”, agregó.

Por otro lado remarcó que las personas detenidas son todas mayores de edad y que se las acusa del mismo hecho: “Todas tenían más de 50 años, gente adulta que hace con su vida lo que le plazca y después de leer la acusación era el mismo hecho para las 19 personas, cosa que no es muy usual”.

Respecto a Percowicz, quien se negó a declarar, su abogado aseguró que "no tendría que estar preso", ya que tiene 84 años, y presenta problemas cardíacos.