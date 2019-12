Unas tres mil personas marcharon el día jueves por las calles de la ciudad bonaerense de Colón en reclamo del esclarecimiento del homicidio de Pablo Fullana Borsato, quien fue hallado sin vida la tarde del domingo en su casa.

Según los resultados de la autopsia, el cuerpo del artista, militante LGBT y arquitecto de 36 años, presentaba entre 60 y 70 puñaladas en el tórax, la espalda y el cuello además de signos de defensa en manos y antebrazos. Por el crimen está detenido un joven de 18 años identificado como Leonel Fazio, quien cayó unas cinco horas antes de que se descubriera el hecho.

Fazio tiene antecedentes por delitos menores, un diagnóstico de retraso madurativo y en octubre recibió una probation por una denuncia de abuso sexual. El martes fue indagado por el fiscal Ignacio Uthurry, quien le atribuyó un delito que prevé pena perpetua: homicidio agravado por ensañamiento.

Fullana Borsato fue hallado por un primo que fue a su casa porque no contestaba sus llamados. En el lugar había un gran desorden y una botella rota, aunque en principio no se determinó si había algún faltante.

"En principio no hay ningún elemento para acreditar un crimen de odio", sostuvo el fiscal al término de la indagatoria, ya que ni la familia de la víctima ni allegados encontraron "relación con el detenido". Sobre la escena del crimen, Uthurry afirmó que "no hay violencia distribuida sino en un sector del living, donde había gran cantidad de sangre". Una versión no oficial que se escuchó en la marcha indica que Borsato había vuelto la noche del sábado a su casa, donde vivía con su madre (que estaba de viaje) y que por cuestiones solidarias le dio alojamiento a Fazio.