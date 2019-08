La justicia porteña ordenó la liberación de Esteban Armando Ramírez, el policía de 42 años que mató de una patada en el pecho a Jorge Martín Gómez en un "intento por reducirlo", cuando este se encontraba con un cuchillo en la mano en la vía pública en el barrio porteño de San Cristóbal.

En diálogo exclusivo con Crónica HD, Ignacio De Marco, abogado de Segundo Walter Gómez, tío de la víctima, opinó respecto a la liberación del imputado y aseguró que "era una de las posibilidades previstas", aunque sostuvo que junto a su defendido, "disienten de la calificación" y que "trabajarán para demostrar que esto fue un homicidio".

En ese sentido, el letrado señaló que según se puede observar en el video, el fallecido "se queda quieto y con las manos atrás". "No ejerció ningún tipo de violencia, o accionar físico que haga que peligre la integridad física del personal policial", añadió. Y consideró que el accionar policial fue desmedido. "No tiene que matarlo, tenía que reducirlo utilizando la fuerza mínima necesaria. Él no estaba ejerciendo violencia contra nadie, por lo tanto la violencia ejercida contra él no está justificada, remarcó.

En esa línea, se refirió a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en las que esta manifestó su apoyo al accionar del uniformado, y se diferenció sobre estos dichos.

Por otro lado, el tío de la víctima también dialogó con este medio respecto al hecho en el que su sobrino perdió la vida, y enfatizó: "Quiero dejar en claro que no nos estamos enfrentando a una persona, sino a un sistema".

Asimismo, en coincidencia con el abogado, sostuvo que la ministra de Seguridad "justifica la muerte" de su sobrino, y aunque reconoció que este "estaba armado" al momento que fue reducido, sostuvo que "no es un justificativo para que se mate a una persona". Por ello, manifestó que "confía en la justicia", y pidió que se investigue para que se llegue a la verdad de lo que realmente sucedió, y para que si hay un culpable que pague.