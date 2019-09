El fin de semana, Eugenio Veppo atropelló a dos agentes de tránsito. Mató a Cinthia Choque, y dejó malherido a Santiago Siciliano, quien aún lucha por su vida. El abogado José Luis Ferrari tomó el caso inicialmente, pero luego de algunas diferencias con el acusado, renunció al patrocinio del periodista.

"Renuncié por desinteligencias con él y su familia. Todos lo que están vinculados con un proceso judicial, madre, padre, novia, tienen que estar de acuerdo para hacer un trabajo efectivo y eso no me pasó en este caso por eso me retiré", relató el Ferrari.

Uno de los puntos claves para que Ferrari decline en seguir asesorando judicialmente al periodista, fue que le mintió en algunos aspectos: sobre la ingesta de alcohol y sobre los antecedentes penales. "Una jueza que te pregunta si tiene antecedentes y decís que no cuando ya los tienen en la causa, pone de mal humor a la jueza y al abogado también", relató.

"Lo mejor es defender desde la inocencia o desde la culpabilidad. En este último caso, hay que acercar al cliente a la mínima pena posible pero algo hay que pagar, toda deuda hay que pagarla", analizó. En tanto, sobre la carátula que tiene el caso, que pasó de "homicidio culposo" a "homicidio con dolo eventual", Ferrari relató que "la jueza tiene los condimentos para plantear el dolo eventual y así acercarlo a un condena de 8 a 25".

Sin embargo, agregó: "difícilmente se pueda imponer en una pena alta en el juicio oral. La Cámara de Casación sabe que hay muy pocos casos de penas de homicidio simple con dolo eventual. Por ende seguramente sea condenado a cuatro años de prisión por homicidio culposo".

Al respecto, citó el caso Cabello, quien en primera instancia recibió 12 años de prisión por matar a una madre e hija mientras corría picadas en la Avenida Lugones, pero luego Casación redujo la condena a tres años.