Al menos tres delincuentes intentaron asaltar a un joven de 21 años cuando éste ingresaba a su casa en Villa Luzuriaga pero al no poder cometer el robo, lo golpearon y le gatillaron en la cabeza. "En el trascurso de un año, nos robaron a todos los vecinos, nadie quedó exento", aseguró la víctima a Crónica HD.

La tremenda secuencia que le tocó vivir a Agustín Muñoz fue dada a conocer en las últimas horas pero ocurrió el pasado viernes 21 de febrero, cerca de las 19, cuando llegaba en auto a su casa, en Cuba al 1100, donde vive con sus padres en la localidad bonaerense de San Justo.

Al estacionar su Fiat Mobi, pasó por lo de un vecino y se dirigió a su hogar. Al cerrar la reja de la entrada, al menos tres delincuentes bajaron de un auto. Al verlos, el chico arrojó su billetera, celular y las llaves hacia el balcón.

"Es una reacción de despojarte de tus cosas para que no te suceda nada más. No me arrepiento de mi reacción. Tirar todas mis pertenencias fue lo que me salvó porque ellos pedían entrar a mi casa. En un momento, me caigo al piso, pensé que me querían secuestrar, entonces pedí ayuda a los vecinos y me pegaron culatazos", contó el joven a Crónica HD.

Al darse cuenta que no iban a poder cometer el delito, uno de los delincuentes le apuntó con el arma y le gatilló, pero la bala no salió. Los ladrones luego huyeron con el celular de Muñoz, que apareció roto en la calle; y su billetera. El hecho delictivo quedó filmada por las cámaras de seguridad de la casa.

"En un trascurso de un año, nos robaron a todos los vecinos, así que acá es moneda corriente. Nadie quedó exento, nos robaron a todos", denunció el joven.