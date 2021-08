Una violenta situación se vivió afuera de un reconocido kiosco de Río Gallegos, ubicado sobre Av. San Martín, frente al predio del Ejército, digna de quedarse paralizado. La gente caminaba por la vereda y de pronto se topó con un hombre tirado en el piso, noqueado. Los testigos del acontecimiento saben lo que pasó: estaba ebrio, se había llevado del local varias botellas de vino sin pagar, volvió a los cinco minutos y fue interceptado por la dueña. En plena discusión, intervino un tercero y le pegó una trompada.

El asaltante quedó completamente nocaut en la vereda. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que entró al kiosko y se llevó impunemente varias botellas de vino sin pasar por la caja. Además, testigos de la tensa situación filmaron la violenta escena de la discusión y la trompada.

El hombre terminó nocaut en plena vereda y la dueña del local llamó a la Policía.

"¿Estuviste robando? Tengo las filmaciones tuyas, ya me traes la plata. Me robaste vino, te tengo filmado. ¿Qué te pensás, que soy pelotuda (sic)? Estás todo chupado porque te estuviste robando todos los vinos y te los chupaste. ¿Vos que te pensás que yo tengo un negocio para que vos vengas y me robes?", le gritó la mujer en la cara del hombre, que estaba en un aparente estado de ebriedad. "¿Fuiste vos o no fuiste vos?", le preguntó. "No", contestó, a la vez que le lanzaba otras oraciones difíciles de comprender por su estado de alcoholismo.

En un momento, en plena discución que ya llamaba la atención en la calle, aparece otro hombre en escena que caminaba por allí. En los videos no se identifica su rostro, sino que apenas se ve una manga de campera color azul. El extraño tomó cartas en el asunto y lo terminó noqueando de una trompada, quedando el acusado tendido en la vereda, inconsciente y estorbando el paso. "Llamá a la policía", se lo escucha decir apenas se cae el hombre agredido.

Mira el video