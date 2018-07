El momento del ataque

La victima entró a su celda solicitando que se hagan a un lado para poder acostarse pero fue sorprendido por los dos reclusos armados. Se desconoce dónde ocurrió el violento hecho.Los agresores tomaron largas facas y comenzaron a cortarlo en las piernas y en los glúteos. Mientras tanto, la víctima gritaba con todas sus fuerzas para que un guardiacárcel lo socorra.Sin embargo, nadie lo asistió. Debió tomar con sus manos las facas y huir del lugar mientras la sangre se hacía visible en su ropa por los profundos cortes.Luego, los reclusos guardaron tranquilamente los elementos punzantes entre la ropa para no ser descubiertos.En las redes sociales comenzó a circular una versión que indicaba que el recluso agredido sería el asesino de, formado en las inferiores de River y ex arquero de Almagro.Espíndola fue asesinado de una cuchillada en el tórax tras una pelea callejera a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Hurlingham.Según esta versión, se trataría de, delantero de San Telmo, con pasado en Huracán y quien tuvo un paso por la cárcel. Quedó detenido minutos después señalado como el principal acusado.Sin embargo, aún no se pudo confirmar esta versión.