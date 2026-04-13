Se dio a conocer el audio del VAR del polémico penal que le dieron a Boca ante Independiente: qué sancionó Merlos

Luego del empate entre Boca e Independiente en La Bombonera, el foco de la polémica se centró en el penal que Andrés Merlos sancionó a favor del Xeneize, que le permitió alcanzar la definitividad igualdad. Tras lo sucedido, se conoció el audio del VAR luego del chequeo de la jugada y la sanción de la pena máxima.

En la jugada rápida y en vivo, se escucha cómo Merlos le comunica a Lucas Novelli, encargado del VAR, que no vio falta: "Para mí todo pelota, todo pelota", expresó el árbitro del partido.

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Desde la cabina, Novelli y su asistente Mariano Ascenzi, comienzan a revisar la jugada desde distintos ángulos, lo que hace que llamen al juez del encuentro a ver la jugada en la pantalla que se encuentra entre ambos bancos de suplentes.

"Estamos chequeando Andrés. Llega primero el jugador de Boca y el jugador de Independiente pone el pie para bloquear. Te invito a un OFR por posible penal", agregó el encargado del VAR.

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En cuanto se acerca Merlos a ver la jugada, la conversación se define rápidamente: "Y lo toca. Llega primero el de Boca y después le pega, es clarísimo el penal. Para mí es penal sin amonestación. Voy con penal".

La jugada tuvo lugar sobre el final del primer tiempo, donde el equipo de Claudio Úbeda estaba en desventaja desde el minuto 9 por el gol de Matías Abaldo. Milton Giménez metió el empate definitivo en la jugada de la polémica.











