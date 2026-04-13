Se dio a conocer el audio del VAR del polémico penal que le dieron a Boca ante Independiente: qué sancionó Merlos
Luego de las críticas hacia el arbitraje, la AFA difundió la conversación que terminó en la pena máxima a favor del Xeneize.
Luego del empate entre Boca e Independiente en La Bombonera, el foco de la polémica se centró en el penal que Andrés Merlos sancionó a favor del Xeneize, que le permitió alcanzar la definitividad igualdad. Tras lo sucedido, se conoció el audio del VAR luego del chequeo de la jugada y la sanción de la pena máxima.
En la jugada rápida y en vivo, se escucha cómo Merlos le comunica a Lucas Novelli, encargado del VAR, que no vio falta: "Para mí todo pelota, todo pelota", expresó el árbitro del partido.
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Desde la cabina, Novelli y su asistente Mariano Ascenzi, comienzan a revisar la jugada desde distintos ángulos, lo que hace que llamen al juez del encuentro a ver la jugada en la pantalla que se encuentra entre ambos bancos de suplentes.
"Estamos chequeando Andrés. Llega primero el jugador de Boca y el jugador de Independiente pone el pie para bloquear. Te invito a un OFR por posible penal", agregó el encargado del VAR.
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En cuanto se acerca Merlos a ver la jugada, la conversación se define rápidamente: "Y lo toca. Llega primero el de Boca y después le pega, es clarísimo el penal. Para mí es penal sin amonestación. Voy con penal".