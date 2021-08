La sociedad de la localidad santafesina de Rafaela no sale de su asombro por el caso de abuso que sufrió una niña de siete años en el colegio San José, quien fuera manoseada por un sujeto que integraría el establecimiento educativo y del que se saben pocos datos.

Con el dolor a cuestas, la madre de la pequeña (cuyos datos filiatorios no fueron otorgados por la justicia), Vanesa Carrasco, junto al abogado de la familia, José Silvela, mantuvo una charla con Crónica HD, en la cual relató los pormenores que le tocó vivir a la niña.

.

"Luego de terminado el horario escolar, mi hija llegó a casa en compañía de su abuela. Me explicó que tiene mucho dolor en su zona íntima, la reviso constando de algo anormal y ahí la llevé al sanatorio para que la revise un ginecólogo de confianza de la familia, quien confirmó el abuso. El doctor es quien empieza la causa y hace la denuncia correspondiente. Respecto a qué pasó, mi hija nos contó que fue al baño e ingresó un hombre y le tocó sus partes íntimas, y que esta persona trabaja en el Colegio San José", comenzó diciendo la mujer.

Vanesa agregó que "no tenemos ningún culpable o responsable, pero tenemos ciertas características que nos coinciden con algunos hombres dentro del colegio y está la justicia haciendose cargo del tema. Recomiendo a los padres que cuando ven algo raro, llamen a un pediatra y no esperen que el niño les diga qué es lo que pasó".

Un punto que destacó la progenitora de la víctima, es su desacuerdo con el accionar del establecimiento con el terrible caso: "Mi hija quería volver al colegio y siente culpa porque no puede volver siendo que dijo la verdad, y el abusador sigue adentro de la institución. Me parte el alma porque tengo que sacar a mi hija de todo el grupo de amigos, porque el abusador sigue adentro del colegio y la institución no quiere colaborar con el caso".

Siguiendo con este reclamo, la mujer sostuvo que "ellos (en alusión al colegio) abrieron días antes de que el Ministerio de Educación les dijera que lo tenían que hacer, hicieron lo que quisieron y el colegio nos mintió en las reuniones, en que nos iban a ayudar en la causa, fuimos hasta el Obispado, pedimos una reunión y no la dieron en principio".

.

Otro punto destacado por Vanesa fue que "las cámaras no funcionaban ya que tenemos sólo las de ingreso, no tenemos las del patio que es donde ocurrió el hecho, porque los baños dan al patio. Todo lo que está diciendo el obispo y el colegio es mentira. Ellos le siguen mintiendo a los niños y padres diciendo que van a ayudar en la causa".

Bronca por comunicado de obispo

Cabe destacar, que en la jornada del miércoles el Obispo local sacó un comunicado sobre el caso: "El obispo sacó un enunciado en el cual nos pide perdón en nombre de Dios, y me parece una burla lo que están haciendo, porque el obispo es el responsable de sacar al abusador de la institución. Cuando fuimos a la reunión con el obispo, nos dijo que no iba a hacer nada, que quedaba en manos de la justicia y después te pide perdón en nombre de Dios".

El "particular" enunciado del obispo (Facebook).

La mujer finalizó diciendo que "el colegio San José abandonó a mi hija porque hace dos semanas que está sin clases. Tenemos decidido cambiarla de colegio, pero es un proceso largo".

Rafaela: ¿Cómo fue el hecho?

El miércoles 28 de julio una nena de siete años, alumna del Colegio San José de Rafaela, volvió a su casa y le dijo a su mamá que un hombre había abusado sexualmente de ella cuando fue al baño durante el recreo.

Así empezó el escándalo que conmocionó a la ciudad santafesina y tomó repercusión nacional y recién ahora, después de 11 días, el Obispado del cual depende el establecimiento educativo, se expresó al respecto.

Rafaela salió a protestar a la calle (Facebook).

La investigación está a cargo de la fiscal Ángela Capitanio, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Rafaela.

