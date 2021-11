Se conocieron los detalles del hecho que del hombre que decapitó a su mamá en una casa de 82 entre 12 y 12 bis La Plata. Luego guardó su cabeza en una bolsa, se duchó y luego se entregó a las autoridades admitiendo el crimen

Todo sucedió el domingo por la tarde y aún se encuentra en plena etapa de investigación. El autor del matricidio, un hombre de 41 años, se acercó hasta la Jefatura Departamental La Plata y contó lo sucedido tras presentarse y confesar el crimen: "Maté a mamá, acá están las llaves de casa, me vengo a entregar".

En la casa , en una de las paredes los policía escontraron escrito: "No molestar: gracias totales a todas esas personas que me ayudaron. Perdón y disculpas mundiales, universales, galácticas. Sé que hay buenos seres humanos y muy buenas razas alienígenas que quieren ayudarme".

En el taparrollos de una persiana, en la habitación del homicida y hasta el freezer de la heladera había otros escritos: "Crear mi mundo, mi universo, mi anillo multiverso; mis deidades libres de religiones y libres de derecha e izquierda", había anotado en el primero; "Zeus, Poseidón y Hades, dioses amigos", en una de las paredes de su cuarto; y "salmo 82: somos dioses en este juego (nos tienen dormidos); despierten, jueguen para mí, yo no quiero mentir; no me causa gracia nada",

Los policías encontraon en la casa los restos de la víctima estaban tapados con un acolchado, su cabeza estaba dentro de un balde, al costado del cuerpo y dentro de una bolsa de residuos completamente cerrada.

Fuentes policiales confirmaron a 0221.com.ar que madre e hijo "tenían un problema de índole familiar y discusiones diarias y fuertes de años".

Se cree que el crimen ocurrió en la misma casa, debido a las machas de sangre halladas en la pared del living. El hombre se bañó luego de cometer el crimen, comió, se vistió con pantalón de vestir, camisa y zapatos y se preparó un bolso, con el cual llegó hasta la comisaría.

Según trascendió, el autor del crimen es un expolicía bonaerense con carpeta psiquiátrica, que estuvo internado en la clínica San Juan con un trastorno de bipolaridad.

Ahora, la fiscal del caso, Cecilia Corfield, deberá definir si está en condiciones de ser juzgado. Por el momento fue imputado por el delito de homicidio, pero según los voceros "no estaba bien y estaba medicado".