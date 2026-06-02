Así fue el trágico accidente en el que murieron un guía y una turista uruguaya en el glaciar de Tierra del Fuego

Un llamado a la policía permitió poder activar un operativo para buscar a un guía de montaña y una turista uruguaya que habían desaparecido este lunes en el marco de una excursión al glaciar Vinciguerra.

Tras un intenso operativo de la Comisión de Auxilio, pudieron recuperar este martes los cuerpos de Emiliano Feidas, de 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, de 25.

Cómo fue el rescate

El rescate de Emiliano y Abril demandó que los rescatistas los localizaran en una zona de alta complejidad, que se caracteriza por tener pendientes pronunciada, hielo y cambios repentinos.

En función de las condiciones que presenta el lugar, se presume que la muerte se habría producido por una caída violenta.

El recorrido presenta 8 horas entre ida y vuelta de subidas y bajadas, con desniveles y terrenos que exigen experiencia. Estos factores, sumados al clima, hacen que esta sea la hipótesis que más fuerza cobra en estas horas.

Por esto mismo, los rescatistas debieron tener también apoyo aéreo.

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Emiliano Feidas se desempeñaba desde hace tiempo como guía y además era también baterista de una banda de rock Boyska, con la que realizaba presentaciones en bares.

Por su parte, Abril Melina Marino Pereira era oriunda de la localidad uruguaya de Maldonado, trabajaba como moza en el restaurante Blend del hotel Enjoy de Punta del Este.