Caen dos "mecheritas" de 13 y 14 años: sustrajeron mercadería por $200.000 en un supermercado

Dos adolescentes de 13 y 14 años fueron detenidas por intento de robo de mercadería bajo la modalidad "mecheras" dentro de un comercio, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Una de las menores intentó fugarse, pero fue alcanzada a pocos metros. Minutos después llegaron los padres de ambas y quedaron a cargo de las jóvenes.

Ambas fueron demoradas el viernes pasado por el hecho ocurrido en un comercio ubicado sobre Güemes y Alvarado, durante un operativo realizado en el marco del dispositivo de saturación policial por Semana Santa.

Efectivos llegaron al local minutos antes de las 20 horas, tras el alerta de un empleado. La encargada informó que las jóvenes habían ocultado productos entre sus pertenencias y salieron con una bolsa del propio comercio.

Empleadas las interceptaron en la vía pública y recuperaron los elementos sustraídos, valuados en más de 200 mil pesos.

Según informó 0223, el fiscal Carlos Russo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso que las dos sean entregadas a sus progenitores, sin adoptar medidas restrictivas.

Previamente, el funcionario judicial formó una causa por el delito de "hurto en grado de tentativa", y notificó a las menores.