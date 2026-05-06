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Miércoles, 6 de mayo de 2026

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Caso Dalmasso: pidieron la destitución de los tres fiscales por negligencia grave en el jury

La fiscal general adjunta Betina Croppi cerró los alegatos exigiendo que Di Santo, Miralles y Pizarro sean removidos del cargo. El veredicto debe conocerse antes del 28 de mayo.

La fiscal Betina Croppi pidió este miércoles la destitución de los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso durante los alegatos del jury por mal desempeño. "El sospechoso estaba frente a sus ojos y no hicieron nada", acusó ante el jurado.

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes manejaron la investigación en distintos períodos entre 2007 y 2019. Los tres permanecen en funciones: ninguno pidió licencia ni fue suspendido.

La querella también apuntó contra ellos. Mariángeles Mussolini, abogada de la familia Macarrón, indicó que los fiscales "en lugar de defender su actuación, terminaron defendiendo a Bárzola", el actual imputado del crimen cometido hace 19 años en Río Cuarto.

Mussolini subrayó que el jury se debe, en gran parte, a que los fiscales no tomaron el ADN de Roberto Bárzola cuando debían hacerlo. "Esa omisión es la que nos tiene hoy con la causa en un punto muerto", señaló.

El caso Nora Dalmasso tiene un nuevo capítulo.
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El plazo máximo

El jurado -integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y Aída Tarditti- tiene como plazo máximo el 28 de mayo para emitir el veredicto: destitución o sobreseimiento.

En el inicio del jury, los tres fiscales rechazaron todas las acusaciones. Di Santo sostuvo que la investigación sobre Bárzola "fue seria, profunda y acabada"

Miralles afirmó que jamás actuó con negligencia, y Pizarro remarcó que tuvo que conducir la investigación con recursos mínimos.

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