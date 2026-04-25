Caso Dalmasso: la querella denuncia "evasivas" de los fiscales juzgados por la impunidad del crimen

El jury de enjuiciamiento que analiza el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, del caso Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, entró en una etapa de definiciones tras una tercera audiencia marcada por fuertes cruces técnicos.

El eje del debate se centró en una omisión que, para la querella, resultó determinante: la falta de un cotejo genético a Roberto Bárzola, el parquetista que -tras la prescripción del expediente- fue señalado como el autor material del asesinato.

Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf en Río Cuarto, Córdoba.

Durante la jornada de este viernes, la abogada Mariángeles Mussolini, quien representa a la querella, fue tajante al criticar la postura de los acusados. "Siguen sin responder por qué no tomaron el ADN en tiempo y forma", señaló la letrada en diálogo con la prensa.

Según su postura, los fiscales adoptaron actitudes "evasivas" ante las preguntas sobre las negligencias que permitieron que el caso quedara legalmente cerrado sin culpables condenados.

Testimonios clave y nombres de peso

La audiencia contó con la declaración de Miguel Rohrer, el empresario conocido como "El Francés". Rohrer, quien en su momento fue apuntado por Marcelo Macarrón como una persona de interés para la pesquisa, negó ante el tribunal cualquier tipo de vinculación con el homicidio ocurrido en noviembre de 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto.

Por otro lado, la defensa de los fiscales busca apuntalar su estrategia con testimonios de alto perfil institucional. Para la próxima audiencia, programada para el lunes 27 de abril, está prevista la comparecencia de los ex fiscales generales de la provincia, Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro, además de Pablo Jávega, el último fiscal en instruir la causa.

El proceso también contará con la exposición de Julio Rivero, el fiscal de Cámara que en el juicio de 2022 propició la absolución de Marcelo Macarrón. En aquella oportunidad, Rivero no solo pidió que Dalmasso fuera reconocida oficialmente como víctima de violencia de género, sino que instó a profundizar la investigación para dar con el verdadero responsable.

El jury busca determinar si hubo mal desempeño o negligencia grave por parte de los tres funcionarios que tuvieron en sus manos una de las causas más mediáticas y complejas de la historia criminal cordobesa. La querella insiste en que el hallazgo tardío del ADN de Bárzola -determinado 18 años después del hecho- es la prueba fehaciente de un "error evitable" que garantizó la impunidad.



